محمد میرزاوند (میرزا) کارگردان فیلم کوتاه «زندگی سیاه» که به تازگی مراحل فیلمبرداری و فنی این اثر را به پایان رسانده است، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره شکل‌گیری ایده این فیلم گفت: معمولاً تمامی ایده‌های کاری من، اعم از نمایشنامه و فیلمنامه، استخراجی از دل جامعه است. "زندگی سیاه" نیز همچون آثار قبلی، روایتی بود که در جامعه کمتر دیده شده بود و تلاش کردم آن را در قالب تصویر ثبت کنم.

او با اشاره به دلایل انتخاب این سوژه ادامه داد: شیرازه اصلی فیلم، شیرازه زندگی بسیاری از جوانان بود و تمام تلاشم بر این بود که راه‌حلی هرچند مختصر برای روشن شدن این موضوع و آگاه‌سازی ذهن مخاطبان در قالب یک فیلم کوتاه به تصویر کشیده شود.

این هنرمند درباره مهم‌ترین پیام فیلم بیان کرد: مهم‌ترین پیام فیلم این است که گاه اگر تنها یک فریم از آینده تصمیمات خود را ببینیم، همان‌جا متوقف می‌شویم.

او در تشریح مفهوم عنوان «زندگی سیاه» گفت: رشته‌های ذهنی انسان‌ها توسط انسان‌های اطرافشان شکل می‌گیرد. گاهی یک رشته سفید، ذهنیت فردی را روشن می‌کند و گاهی برعکس، آن را به سمت تاریکی می‌برد.

کارگردان فیلم کوتاه «زندگی سیاه» درباره شخصیت‌های رها و برادرش تأکید کرد: به صورت جداگانه چنین شخصیت‌هایی را در دل جامعه دیده بودم و برایم جالب بود که دو شخصیت با اختلالات متفاوت اما با ریشه‌ای مشترک را در کنار یکدیگر قرار دهم. ریشه شخصیت‌ها کاملاً از دل خانواده هدایت شده و شکل گرفته است و خانواده قطعاً نقش پررنگی در قصه دارد.

این کارگردان درباره ظرفیت سینمای کوتاه در پرداختن به آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: در سینمای کوتاه می‌توان نشانه‌های تاریک زیادی را در دل جامعه روشن کرد. سینمای کوتاه معمولاً مخاطب عام گسترده‌ای ندارد، اما تمام تلاش من در ساخت این اثر بر آن بوده که تمامی اقشار جامعه بتوانند با آن همزادپنداری کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه ویژگی باعث می‌شود «زندگی سیاه» اثری متفاوت باشد، گفت: سوژه‌ای نادر و رشته‌ای از قصه‌های فراوان و کوتاه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند که نه اقتباسی از کتاب، رمان یا فیلمی دیگر هستند و نه بر پایه یک سوژه بولد و وایرال‌شده شکل گرفته‌اند. در این اثر چند قصه در کنار هم قرار گرفته‌اند که همگی دارای ریشه‌ای مشترک هستند.

کارگردان «زندگی سیاه» در معرفی این اثر تنها به کلمه «ریشه‌ها» اکتفا کرد و درباره مهم‌ترین آسیبی که این فیلم نسبت به آن هشدار می‌دهد، خاطرنشان کرد: ذهنیت ما در این زمان بیش از هر چیز بر اساس کتاب‌ها، فیلم‌ها، انسان‌های اطراف و حتی موسیقی‌هایی که می‌شنویم شکل می‌گیرد؛ بنابراین باید مراقب انتخاب‌هایمان باشیم.

در خلاصه داستان این فیلم که در ژانر درام اجتماعی تولید شده است آمده: رها به همراه برادر نابینایش که تحت تاثیر تبلیغات رسانه‌های غربی، دچار اختلالاتی فردی شده در کشاکش درگیری با خانواده راهی مسیری سیاه می‌شوند ...

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