«یک شب در تهران» راهی جشنواره جهانی ایسکیا ایتالیا شد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «یک شب در تهران» به نویسندگی و کارگردانی محمدرضا خاندانی و تهیه‌کنندگی حسین خدمتی، به جشنواره جهانی ایسکیا (Ischia Global Film Festival) ایتالیا، که جزو جشنواره‌های «الف» سینمای جهان قرار دارد، راه یافت. این رویداد سینمایی از ۱۲ تا ۱۹ جولای ۲۰۲۶ برگزار می‌شود.

همزمان با اعلام حضور این فیلم در جشنواره جهانی ایسکیا، پوستر بین‌المللی «یک شب در تهران» با طراحی محمد تقی‌پور رونمایی شد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سارا و نیما نیمه‌شب در خیابانی خلوت توسط پلیس دستگیر و به کلانتری منتقل می‌شوند. در ادامه و طی بازجویی‌های افسر نگهبان، رازهای مهمی کشف می‌شود… .»

امین میری، پریسا شاه‌ولیان، سامان صفاری و احسان شاه‌کوه بازیگران اصلی این فیلم کوتاه هستند. همچنین میلاد فرزدق، علی ابراهیمی، سجاد متحملیان، عرفان هاشمی و سعید حق‌نژاد دیگر بازیگران این اثر را تشکیل می‌دهند.

پخش بین‌الملل این فیلم برعهده کمپانی Iranfilmport است.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از: مدیر فیلمبرداری: آرش رمضانی، گروه فیلمبرداری: رضا خداداد (دستیار اول فیلمبردار)، ایمان رمضانی و مازیار نجاتی (مجریان نور)، تدوین: پگاه احمدی، مدیر صدابرداری: عرفان رضایی، آهنگساز: پیام آزادی، دستیار صدا: سپهر زنده‌رزم، صداگذاری: ایرج شهزادی و علیرضا اکبریان، مدیر تولید: جواد راهزانی، مدیر تدارکات: مهدی میری، دستیار تدارکات: علی دروکی، طراح صحنه: حامد اصلانی، مدیر صحنه: محمد حسینی‌منش، دستیار اول صحنه: ایمان اصفهانی، طراح لباس: الهه نجفی، دستیار لباس: فائزه چالاکی، طراح گریم: علی خورشید، دستیار گریم: شاهین فتحی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: آیدا کنی، دستیار دوم کارگردان: مصطفی دشتی‌زاده، دستیار سوم کارگردان: پویا مصطفوی، منشی صحنه: رویا بابابیگی، مشاوران فیلمنامه: نیما اقلیما و علیرضا طباطبایی، اصلاح رنگ و نور: مرتضی مظلومی، مشاور روان‌شناسی: تارا رضوانی، مسئول هنروران: رامین جهانیان، عکاس: اردلان آذرمی، دستیار عکاس: فرانک ادیب، مترجم و زیرنویس: سمانه یدالهی و مشاور رسانه‌ای: امین اعتمادی‌مجد.

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