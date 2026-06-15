رضا مردانی معاون هماهنگی تالارها و مراکز بنیاد رودکی شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی با صدور حکمی، رضا مردانی را به عنوان معاون هماهنگی تالارها و مراکز بنیاد رودکی منصوب کرد.

در این حکم بر برنامه‌ریزی فرهنگی و هنری تالارها و مراکز و نظارت بر اجراها، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری از طریق ارتباط و رایزنی با سایر سازمان‌ها و نهادها، برنامه‌ریزی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در فضای مجازی و همکاری با رؤسای تالار وحدت و برج آزادی به منظور ارتقای کمی و کیفی برنامه‌های فرهنگی و هنری تاکید شده است.

مدیرکل هنرهای نمایشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند، معاون دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس و استان‌ها، مشاور معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیری چندین دوره جشنواره هنری و همچنین تألیف چندین عنوان کتاب از جمله سوابق مسئولیت‌های ایشان است.

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