وزیر ارشاد: درگذشت بهروز رضوی فقدان بخشی از خاطره جمعی ماست

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در پیامی درگذشت بهروز رضوی هنرمند پیشکسوت کشورمان را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بدین شرح زیر است:

«خبر درگذشت استاد بهروز رضوی، صدای زیبا و ماندگار کشورمان، موجب اندوه و دریغ شد.

در روزگاری که صداها بسیارند اما ماندگاری اندک است، زنده‌یاد بهروز رضوی صدایی بود که در جان مردم نشست. پشت آن طنین دلنشین، سال‌ها انس با ادبیات، دقت در زبان فارسی، احترام به مخاطب و نجابت هنرمندانه نهفته بود.

فقدان این هنرمند ارجمند، فقدان بخشی از خاطره جمعی ماست و بی‌تردید یاد و نام آن استاد ارجمند در کنار صداهای اصیل و ماندگار فرهنگ ایران باقی خواهد ماند.

اینجانب درگذشت این هنرمند فرهیخته را به خانواده محترم ایشان، جامعه فرهنگی و هنری کشور، همکاران، شاگردان و دوستداران آن مرحوم تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای ایشان رحمت و آرامش الهی و برای بازماندگان، صبر و سلامتی خواستارم.»

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