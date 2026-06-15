خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصفهان در مدار تحول گردشگری و صنایع‌دستی؛

صالحی‌امیری برای افتتاح پروژه‌های راهبردی و دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع‌دستی وارد نصف‌جهان شد

صالحی‌امیری برای افتتاح پروژه‌های راهبردی و دیدار با سرمایه‌گذاران و فعالان صنایع‌دستی وارد نصف‌جهان شد
کد خبر : 1799368
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در سفری یک‌روزه وارد اصفهان شد؛ سفری که با محوریت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاری، تقویت زیست‌بوم صنایع‌دستی و بررسی روند اجرای پروژه‌های راهبردی این حوزه، از اهمیت ویژه‌ای در مسیر ارتقای جایگاه اصفهان به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور برخوردار است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در سفری یک‌روزه وارد استان اصفهان شد تا ضمن افتتاح یکی از پروژه‌های مهم اقامتی کشور، روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران، نقش محوری در سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه گردشگری پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و صیانت از میراث تمدنی کشور ایفا می‌کند.

برنامه‌های وزیر در این سفر شامل افتتاح یک هتل پنج‌ستاره، حضور در جمع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حوزه گردشگری، نشست با هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی به مناسبت هفته صنایع‌دستی و همچنین بازدید از چندین پروژه و طرح در دست اجرا در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی است.

بازدید از پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری استان نیز از دیگر بخش‌های این سفر است؛ پروژه‌هایی که بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند به ارتقای ظرفیت‌های اقامتی، افزایش اشتغال، رونق اقتصاد محلی و تقویت جایگاه اصفهان در نقشه گردشگری ایران و منطقه کمک کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی