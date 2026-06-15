به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ در سفری یک‌روزه وارد استان اصفهان شد تا ضمن افتتاح یکی از پروژه‌های مهم اقامتی کشور، روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایران، نقش محوری در سیاست‌های کلان وزارت میراث‌فرهنگی برای توسعه گردشگری پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و صیانت از میراث تمدنی کشور ایفا می‌کند.

برنامه‌های وزیر در این سفر شامل افتتاح یک هتل پنج‌ستاره، حضور در جمع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی حوزه گردشگری، نشست با هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی به مناسبت هفته صنایع‌دستی و همچنین بازدید از چندین پروژه و طرح در دست اجرا در حوزه‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی است.

بازدید از پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری استان نیز از دیگر بخش‌های این سفر است؛ پروژه‌هایی که بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند به ارتقای ظرفیت‌های اقامتی، افزایش اشتغال، رونق اقتصاد محلی و تقویت جایگاه اصفهان در نقشه گردشگری ایران و منطقه کمک کند.

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