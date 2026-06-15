خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«بچه سوم» برنده جایزه بهترین مستند از جشنواره «Cinelebu»

«بچه سوم» برنده جایزه بهترین مستند از جشنواره «Cinelebu»
کد خبر : 1799347
لینک کوتاه کپی شد.

مستند «بچه سوم» به نویسندگی و کارگردانی سرنا امینی موفق به کسب جایزه «بهترین مستند» از جشنواره بین‌المللی «Cinelebu» شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای، فیلم مستند کوتاه «بچه سوم» به نویسندگی و کارگردانی سرنا امینی موفق به کسب جایزه «بهترین مستند» از جشنواره بین‌المللی «Cinelebu» شد.

جشنواره «Cinelebu» از جشنواره‌های مورد تأیید آکادمی اسکار است و آثار برگزیده آن، مطابق مقررات آکادمی، واجد شرایط ورود به فرآیند بررسی و رقابت جوایز اسکار می‌شوند.

این اثر هنری همچنین در جشنواره بین‌المللی «hotdocs» کانادا نیز به نمایش درآمده و با استقبال مخاطبان و منتقدان مواجه شد و پیش از این نیز در جشنواره سینما حقیقت نامزد بهترین کارگردانی و تدوین شده و در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز روی پرده رفت.

با به پایان رسیدن مسیر پخش جهانی ، مستند بچه سوم به زودی آماده ی پخش در پلتفرم ها می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی