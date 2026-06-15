«بچه سوم» برنده جایزه بهترین مستند از جشنواره «Cinelebu»
مستند «بچه سوم» به نویسندگی و کارگردانی سرنا امینی موفق به کسب جایزه «بهترین مستند» از جشنواره بینالمللی «Cinelebu» شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، فیلم مستند کوتاه «بچه سوم» به نویسندگی و کارگردانی سرنا امینی موفق به کسب جایزه «بهترین مستند» از جشنواره بینالمللی «Cinelebu» شد.
جشنواره «Cinelebu» از جشنوارههای مورد تأیید آکادمی اسکار است و آثار برگزیده آن، مطابق مقررات آکادمی، واجد شرایط ورود به فرآیند بررسی و رقابت جوایز اسکار میشوند.
این اثر هنری همچنین در جشنواره بینالمللی «hotdocs» کانادا نیز به نمایش درآمده و با استقبال مخاطبان و منتقدان مواجه شد و پیش از این نیز در جشنواره سینما حقیقت نامزد بهترین کارگردانی و تدوین شده و در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز روی پرده رفت.
با به پایان رسیدن مسیر پخش جهانی ، مستند بچه سوم به زودی آماده ی پخش در پلتفرم ها میشود.