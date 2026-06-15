هادی آفریده، داور بخش فیلم دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آثار رسیده به این رویداد بیان کرد: در بین فیلم‌های مستند این رویداد، آثاری که همزمان با وقوع حادثه تولید شده بودند، از شجاعت و جذابیت قابل توجهی برخوردار بودند. برخی از این آثار برای من بسیار قابل تحسین بودند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی مستندسازان افزود: مشکل بزرگی که به نظر من بیشتر فیلم‌سازان، به‌ویژه مستندسازان، با آن درگیر بودند، این بود که فضا و امکانات لازم در اختیارشان قرار نداشت. به نوعی روایت این روزهای جنگ در انحصار بخشی از رسانه‌ها، به‌ویژه تلویزیون و برخی از رسانه‌های خاص، قرار گرفته بود.

آفریده ادامه داد: بسیاری از این فیلم‌ها با نگاه و بودجه مستقل و توسط فیلم‌سازان مستقل ساخته شده‌اند و در واقع روایت بخشی از جنگ را به تصویر می‌کشند که در رسانه‌های رسمی داخلی و حتی رسانه‌های فارسی‌زبان بین‌المللی کمتر دیده شده است. این آثار روایت مردم عادی هستند؛ مردمی که صدایشان کمتر شنیده شده و به نظر من فیلم‌ها در بازتاب این صداها موفق بوده‌اند.

این مستندساز همچنین به توجه ویژه آثار به وضعیت کودکان در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: کودکان بسیار مورد توجه فیلم‌سازان قرار گرفته بودند. بخش مهم و تأثیرگذاری از آثاری که مشاهده کردیم به شرایط کودکان، به‌ویژه کودکان میناب، اختصاص داشت. در بخش مستند و داستانی تعداد قابل توجهی فیلم با این موضوع دیده شد و همین فراوانی آثار ما را متقاعد می‌کرد که باید توجه بیشتری به این مسئله داشته باشیم، بدون آنکه سفارشی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی در پایان اظهار کرد: در شهرهای مشهد، تهران و تبریز نیز فیلم‌های متعددی را دیدیم که کودکان در آن‌ها نقطه محوری روایت بودند. این موضوع نشان می‌دهد کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در این حوادث تلخ بوده‌اند و فیلم‌سازان به‌درستی به آن پرداخته‌اند. این نگاهی است که در رسانه‌ها کمتر مشاهده می‌شود و رسانه ‌رسمی نیز کمتر به آن توجه کرده‌اند.

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