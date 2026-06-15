خبرگزاری کار ایران
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هادی آفریده در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد:

روایت‌های مستقل از جنگ صدای کمتر شنیده‌شده مردم را ثبت کردند

روایت‌های مستقل از جنگ صدای کمتر شنیده‌شده مردم را ثبت کردند
کد خبر : 1799340
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هادی آفریده داور بخش فیلم دومین پویش ملی «وطن به روایت من» معتقد است کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در جنگ تحمیلی بودند و تعداد قابل توجه آثار تولید شده درباره آن‌ها نشان از توجه درست فیلمسازان به موضوع داشت.

هادی آفریده، داور بخش فیلم دومین پویش ملی «وطن به روایت من»، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره آثار رسیده به این رویداد بیان کرد: در بین فیلم‌های مستند این رویداد، آثاری که همزمان با وقوع حادثه تولید شده بودند، از شجاعت و جذابیت قابل توجهی برخوردار بودند. برخی از این آثار برای من بسیار قابل تحسین بودند.

وی با اشاره به چالش‌های پیش روی مستندسازان افزود: مشکل بزرگی که به نظر من بیشتر فیلم‌سازان، به‌ویژه مستندسازان، با آن درگیر بودند، این بود که فضا و امکانات لازم در اختیارشان قرار نداشت. به نوعی روایت این روزهای جنگ در انحصار بخشی از رسانه‌ها، به‌ویژه تلویزیون و برخی از رسانه‌های خاص، قرار گرفته بود.

آفریده ادامه داد: بسیاری از این فیلم‌ها با نگاه و بودجه مستقل و توسط فیلم‌سازان مستقل ساخته شده‌اند و در واقع روایت بخشی از جنگ را به تصویر می‌کشند که در رسانه‌های رسمی داخلی و حتی رسانه‌های فارسی‌زبان بین‌المللی کمتر دیده شده است. این آثار روایت مردم عادی هستند؛ مردمی که صدایشان کمتر شنیده شده و به نظر من فیلم‌ها در بازتاب این صداها موفق بوده‌اند.

این مستندساز همچنین به توجه ویژه آثار به وضعیت کودکان در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: کودکان بسیار مورد توجه فیلم‌سازان قرار گرفته بودند. بخش مهم و تأثیرگذاری از آثاری که مشاهده کردیم به شرایط کودکان، به‌ویژه کودکان میناب، اختصاص داشت. در بخش مستند و داستانی تعداد قابل توجهی فیلم با این موضوع دیده شد و همین فراوانی آثار ما را متقاعد می‌کرد که باید توجه بیشتری به این مسئله داشته باشیم، بدون آنکه سفارشی در این زمینه وجود داشته باشد.

وی در پایان اظهار کرد: در شهرهای مشهد، تهران و تبریز نیز فیلم‌های متعددی را دیدیم که کودکان در آن‌ها نقطه محوری روایت بودند. این موضوع نشان می‌دهد کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در این حوادث تلخ بوده‌اند و فیلم‌سازان به‌درستی به آن پرداخته‌اند. این نگاهی است که در رسانه‌ها کمتر مشاهده می‌شود و رسانه ‌رسمی نیز کمتر به آن توجه کرده‌اند.

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