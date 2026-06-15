به گزارش ایلنا، بیست‌وهفتمین شمارۀ ماهنامۀ سینمایی «فیلم‌کاو» (تیرماه ۱۴۰۵) با پرونده‌ای مفصل و تحلیلی دربارۀ مفهوم «گیلتی‌پلژر» یا لذت‌های گناه‌آلود به‌زودی منتشر خواهد شد. این مفهوم در سال‌های اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در نقد سینما، مطالعات فرهنگی و بررسی سلیقۀ مخاطبان تبدیل شده است.

این شماره که بازگشت «فیلم‌کاو» پس از حدود 7 ماه غیبت را رقم می‌زند، با عنوان روی جلد «در ذهن مخاطب بمان، حتی به قیمت نفرت!» منتشر خواهد شد که می‌کوشد دوگانۀ دیرپای میان نخبه‌گرایی فرهنگی و لذت شخصی را به چالش بکشد؛ دوگانه‌ای که سال‌ها بر شیوۀ قضاوت مخاطبان دربارۀ آثار محبوب اما کم‌اعتبار سایه انداخته است.

پرونده اصلی این شماره شامل ۱۰ مقاله و گفت‌وگو است که در آن نویسندگان «فیلم‌کاو» از زوایای مختلف به مفهوم گیلتی‌پلژر در سینما و فرهنگ عامه پرداخته‌اند. از پینک‌مووی‌های ژاپنی و سینمای تینتو براس گرفته تا جهان فیلم‌های جان واترز، سینمای عامه‌پسند ایتالیا و هند و حتی پدیده‌هایی نظیر «افسانۀ جومونگ»، همگی در این پرونده به‌عنوان نمونه‌هایی از لذت‌های فرهنگی محبوب اما گاه پنهان‌شده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بخش ترجمۀ این پرونده نیز گفت‌وگوهایی با شماری از فیلم‌سازان مطرح جهان منتشر خواهد شد؛ از یواخیم تریر و رادو ژوده تا برایان دی‌پالما و بونگ‌جون‌هو، همگی از فیلم‌ها، سلیقه‌ها و لذت‌های سینمایی کمتر گفته‌شدۀ خود سخن گفته‌اند و نسبت شخصی‌شان را با مفهوم گیلتی‌پلژر شرح داده‌اند.

علاوه‌بر پروندۀ اصلی، سایر بخش‌های نشریه نیز به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع این شماره پیوند خورده‌اند. «پلی‌تایم» با دبیری دانیال هاشمی‌پور و با حضور نویسندگانی چون فراز اسدی، بهنود امینی و امیرمهدی عسلی، به بررسی وجوه مختلف گیلتی‌پلژر در صنعت بازی‌های ویدئویی پرداخته است. بخش‌های «راهنمای فیلم»، «فیلم کوتاه»، «سفر در زمان» و «موسیقی و سینما» نیز در این شماره منتشر خواهند شد.

بخش «نوآربازها» که به بررسی تاریخ و زیبایی‌شناسی سینمای نوآر اختصاص دارد، در این شماره حضوری پررنگ و مفصل دارد و مجموعه‌ای از مقالات تألیفی و ترجمه‌ای را دربرمی‌گیرد. همچنین در بخش پایانی، «سه بلیت با یک فیلم‌ساز» به لوکرسیا مارتل اختصاص یافته است. در این بخش سه فیلم شاخص از کارنامۀ این فیلم‌ساز برجستۀ آرژانتینی بررسی شده و یک گفت‌وگوی مفصل با او دربارۀ جهان سینمایی و مسیر حرفه‌ای‌اش نیز ترجمه و منتشر خواهد شد.

جلد این شماره را سپهر امیدوار طراحی کرده است که با بهره‌گیری از تصویر یک سیب تیره‌رنگ پیچیده در نوار فیلم، به‌شکلی نمادین به ایدۀ «میوه ممنوعه» و لذت‌های گناه‌آلود فرهنگی ارجاع می‌دهد؛ استعاره‌ای بصری که در امتداد مضمون اصلی پرونده قرار گرفته است.

بیست‌وهفتمین شمارۀ این ماهنامه در ۱۲۴ صفحه و با قیمت ۵۰۰ هزار تومان از اول تیرماه ۱۴۰۵ در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

«فیلم‌کاو» با مدیرمسئولی مهدی تیموری و به شیوۀ شورای سردبیری اداره می‌شود.

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