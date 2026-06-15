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پخش زنده مداحی حاج محمود کریمی هر روز از تلویزیون

پخش زنده مداحی حاج محمود کریمی هر روز از تلویزیون
کد خبر : 1799307
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در آستانه ماه محرم، شبکه افق سیما با مجموعه‌ای از برنامه‌های مذهبی، مستند و گفت‌وگومحور به استقبال این ایام عزاداری می‌رود تا همراه مخاطبان خود در سوگ حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، برنامه‌های «سربراه»، «دلنوا»، «رواق کشور دوست»، «معلی» و پخش مراسم عزاداری در جدول پخش شبکه افق برای ایام ماه محرم جانمایی شده اند. 

برنامه «سربراه» 

برنامه سربراه با اجرای مهدی اعرابی و با حضور کارشناسان مذهبی و مداحان، شاعران اهل بیت علیهم السلام در دهه اول محرم هر شب ساعت ۱ بامداد به صورت زنده از کربلایی معلی پخش می‌شود. 

«دلنوا» 

برنامه «دلنوا» به پخش مداحی به درخواست مخاطبین می‌پردازد. این برنامه هر شب در دهه محرم از شبکه افق پخش می‌شود. 

«رواق کشور دوست» 

پخش زنده مراسم عزاداری از رواق کشور دوست در دهه اول محرم هرشب از شبکه افق پخش می‌شود. 

پخش زنده چهارپایه خوانی حاج محمود کریمی

پخش زنده مراسم چهارپایه خوانی امامزاده چیذر با مداحی حاج محمود کریمی در دهه اول محرم هر روز از شبکه افق پخش می‌شود. 

برنامه «معلی» 

ویژه برنامه «معلی» در دهه اول محرم هرشب از شبکه افق بازپخش می‌شود. 

مداحی سید رضا نریمانی

پخش مراسم عزاداری هیئت فداییان حسین علیه السلام اصفهان با مداحی سید رضا نریمانی یکی دیگر از برنامه دهه اول محرم شبکه افق می‌باشد. 

مستند ۱۰ قسمتی «کربلای افغانستان» 

روایت «سهیل کریمی» از حسینیه‌ها و تکایای افغانستان که در روزهای محرم سال‌های گذشته هدف حملات تروریستی گروه‌های تکفیری قرار گرفته بودند و این روزها محلی امن برای برگزاری آیین عزاداری شیعیان افغانستان هستند. 

کارگردانی و تهیه‌کنندگی این مستند را سهیل کریمی برعهده داشته و مهران بی‌پروا تصویربردار این مجموعه مستند است. 

مجموعه مستند «کربلای افغانستان» در ایام محرم سال گذشته در کشور افغانستان ضبط شده است.

 

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