بهروز رضوی درگذشت/ تشییع از مقابل صداوسیما

به گزارش ایلنا، بهروز رضوی ساعت ۲۳ شامگاه گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد ماه دار فانی را وداع گفت.

این صداپیشه پیشکشوت کشورمان مدتی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و در همانجا درگذشت.

بهروز رضوی همکاری خود را با رادیو در سال ۱۳۴۷ به عنوان گوینده آغاز کرد. او روایت مجموعه مستند ایران را بر عهده داشته است.

این پیشکسوت رادیو در برخی آثار سینمایی و تلویزیونی و همچنین آثار شبکه نمایش خانگی به عنوان بازیگر حضور داشته است.

مراسم تشییع بهروز رضوی چهارشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۹ از مقابل مسجد بلال صداوسیما برگزار و پیکر این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

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