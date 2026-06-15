به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، کانال نهال شبکه کودک برای ایام محرم چند برنامه با این حال و هوا در نظر گرفته است.

«سر سفره خدا»؛ روایت محرم برای کودکان

برنامه «سر سفره خدا» ویژه ماه محرم به تهیه‌کنندگی و کارگردانی یاسر غفاری در دهه اول محرم و ساعت ۱۸:۰۰ روی آنتن خواهد رفت.

این برنامه که در دهه اول محرم پخش می‌شود و با اشاره به مفهوم جنگ تحمیلی اخیر (جنگ رمضان)، تلاش دارد این موضوع را برای کودکان به زبانی ساده و قابل فهم تبیین کند.

«محفل ستاره‌ها»؛ ویژه‌برنامه محرم برای کودکان و نوجوانان

برنامه «محفل ستاره‌ها» نیز به عنوان ویژه‌برنامه ماه محرم، هر روز و از دهه اول محرم ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه نهال پخش می‌شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هاشمی گلپایگانی تولید شده است.

«محفل ستاره‌ها» فصل تازه‌ای از مجموعه تلویزیونی «محفل» به شمار می‌رود که این بار برای کودکان و نوجوانان ساخته شده است. این برنامه با اجرای حامد مدرس و همراهی احسان مهدی، مجریان کودک و نوجوان، ضبط و تصویربرداری شده و هدف آن شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی کودکان است.

از ویژگی‌های این برنامه می‌توان به طراحی‌های شاداب‌تر، فضای متناسب با علایق کودک و نوجوان، و انتخاب سوژه‌ها از دل دغدغه‌های نوجوانان اشاره کرد. همچنین در این فصل، نوجوانان و خانواده‌هایشان بخش اصلی حاضران در استودیو را تشکیل می‌دهند.

«روایت تصویری از کودکی و نوجوانی سردار سلیمانی»

در ادامه این ویژه‌برنامه‌ها، برنامه‌ای با موضوع «کودکی و نوجوانی سردار قاسم سلیمانی» نیز برای پخش در ماه محرم آماده شده است. این برنامه ساعت ۱۷:۰۰ پخش و ساعت ۲۱:۰۰ تکرار می‌شود.

این اثر به کارگردانی رضا متصدی‌زاده و تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی، روایتی ساده و تاثیرگذار از تولد، خردسالی، کودکی و نوجوانی سردار شهید قاسم سلیمانی ارائه می‌دهد.

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