برنامههای شبکه کودک در ایام محرم
همزمان با فرارسیدن محرم، شبکه نهال مجموعهای از برنامههای ویژه را برای پخش در این ایام تدارک دیده است؛ برنامههایی که با نگاهی تربیتی، هنری و متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان، مفاهیم عاشورایی، قرآنی و ارزشی را به تصویر میکشند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، کانال نهال شبکه کودک برای ایام محرم چند برنامه با این حال و هوا در نظر گرفته است.
«سر سفره خدا»؛ روایت محرم برای کودکان
برنامه «سر سفره خدا» ویژه ماه محرم به تهیهکنندگی و کارگردانی یاسر غفاری در دهه اول محرم و ساعت ۱۸:۰۰ روی آنتن خواهد رفت.
این برنامه که در دهه اول محرم پخش میشود و با اشاره به مفهوم جنگ تحمیلی اخیر (جنگ رمضان)، تلاش دارد این موضوع را برای کودکان به زبانی ساده و قابل فهم تبیین کند.
«محفل ستارهها»؛ ویژهبرنامه محرم برای کودکان و نوجوانان
برنامه «محفل ستارهها» نیز به عنوان ویژهبرنامه ماه محرم، هر روز و از دهه اول محرم ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه نهال پخش میشود. این برنامه به تهیهکنندگی و کارگردانی هاشمی گلپایگانی تولید شده است.
«محفل ستارهها» فصل تازهای از مجموعه تلویزیونی «محفل» به شمار میرود که این بار برای کودکان و نوجوانان ساخته شده است. این برنامه با اجرای حامد مدرس و همراهی احسان مهدی، مجریان کودک و نوجوان، ضبط و تصویربرداری شده و هدف آن شناسایی و معرفی استعدادهای قرآنی کودکان است.
از ویژگیهای این برنامه میتوان به طراحیهای شادابتر، فضای متناسب با علایق کودک و نوجوان، و انتخاب سوژهها از دل دغدغههای نوجوانان اشاره کرد. همچنین در این فصل، نوجوانان و خانوادههایشان بخش اصلی حاضران در استودیو را تشکیل میدهند.
«روایت تصویری از کودکی و نوجوانی سردار سلیمانی»
در ادامه این ویژهبرنامهها، برنامهای با موضوع «کودکی و نوجوانی سردار قاسم سلیمانی» نیز برای پخش در ماه محرم آماده شده است. این برنامه ساعت ۱۷:۰۰ پخش و ساعت ۲۱:۰۰ تکرار میشود.
این اثر به کارگردانی رضا متصدیزاده و تهیهکنندگی محمدحسین صادقی، روایتی ساده و تاثیرگذار از تولد، خردسالی، کودکی و نوجوانی سردار شهید قاسم سلیمانی ارائه میدهد.