خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزییات بررنامه‌های شبکه امید برای محرم

جزییات بررنامه‌های شبکه امید برای محرم
کد خبر : 1799268
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با ایام ماه محرم، شبکه امید با تدارک سه برنامه ویژه، تلاش می‌کند روایتی متفاوت و نوجوانانه از فرهنگ عاشورا را به مخاطبان خود ارائه کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، برنامه «پیدای پنهان» به عنوان ویژه‌برنامه زنده شبکه امید، از کربلای معلی روی آنتن می‌رود و با انعکاس حال و هوای حرم مطهر امام حسین (ع)، ارتباطی مستقیم میان نوجوانان ایرانی و فضای معنوی این روزها برقرار می‌کند. 

همچنین «تولیدات مردمی ویژه محرم» با محوریت روایت نوجوانان از آیین‌های عزاداری، هیئت‌ها، سنت‌ها و جلوه‌های مختلف سوگواری در شهرهای گوناگون کشور پخش خواهد شد. این برنامه بر مشارکت نوجوانان و ثبت نگاه و تجربه آنان از محرم تمرکز دارد. 

سومین برنامه محرم شبکه امید با عنوان «از کربلا تا امروز» نگاهی به امتداد پیام عاشورا در زندگی امروز دارد و تلاش می‌کند مفاهیم و درس‌های نهضت امام حسین (ع) را با مسائل و دغدغه‌های نسل نوجوان پیوند بزند. 

شبکه امید با این سه برنامه، محرم امسال را از زاویه‌ای تازه روایت می‌کند؛ از قلب کربلا تا هیئت‌های مردمی و از واقعه عاشورا تا زندگی امروز نوجوانان.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی