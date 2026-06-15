جزییات بررنامههای شبکه امید برای محرم
همزمان با ایام ماه محرم، شبکه امید با تدارک سه برنامه ویژه، تلاش میکند روایتی متفاوت و نوجوانانه از فرهنگ عاشورا را به مخاطبان خود ارائه کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، برنامه «پیدای پنهان» به عنوان ویژهبرنامه زنده شبکه امید، از کربلای معلی روی آنتن میرود و با انعکاس حال و هوای حرم مطهر امام حسین (ع)، ارتباطی مستقیم میان نوجوانان ایرانی و فضای معنوی این روزها برقرار میکند.
همچنین «تولیدات مردمی ویژه محرم» با محوریت روایت نوجوانان از آیینهای عزاداری، هیئتها، سنتها و جلوههای مختلف سوگواری در شهرهای گوناگون کشور پخش خواهد شد. این برنامه بر مشارکت نوجوانان و ثبت نگاه و تجربه آنان از محرم تمرکز دارد.
سومین برنامه محرم شبکه امید با عنوان «از کربلا تا امروز» نگاهی به امتداد پیام عاشورا در زندگی امروز دارد و تلاش میکند مفاهیم و درسهای نهضت امام حسین (ع) را با مسائل و دغدغههای نسل نوجوان پیوند بزند.
شبکه امید با این سه برنامه، محرم امسال را از زاویهای تازه روایت میکند؛ از قلب کربلا تا هیئتهای مردمی و از واقعه عاشورا تا زندگی امروز نوجوانان.