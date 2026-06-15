به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، برنامه «پیدای پنهان» به عنوان ویژه‌برنامه زنده شبکه امید، از کربلای معلی روی آنتن می‌رود و با انعکاس حال و هوای حرم مطهر امام حسین (ع)، ارتباطی مستقیم میان نوجوانان ایرانی و فضای معنوی این روزها برقرار می‌کند.

همچنین «تولیدات مردمی ویژه محرم» با محوریت روایت نوجوانان از آیین‌های عزاداری، هیئت‌ها، سنت‌ها و جلوه‌های مختلف سوگواری در شهرهای گوناگون کشور پخش خواهد شد. این برنامه بر مشارکت نوجوانان و ثبت نگاه و تجربه آنان از محرم تمرکز دارد.

سومین برنامه محرم شبکه امید با عنوان «از کربلا تا امروز» نگاهی به امتداد پیام عاشورا در زندگی امروز دارد و تلاش می‌کند مفاهیم و درس‌های نهضت امام حسین (ع) را با مسائل و دغدغه‌های نسل نوجوان پیوند بزند.

شبکه امید با این سه برنامه، محرم امسال را از زاویه‌ای تازه روایت می‌کند؛ از قلب کربلا تا هیئت‌های مردمی و از واقعه عاشورا تا زندگی امروز نوجوانان.

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