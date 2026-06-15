به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، گروه «تهران و شهروندی» در برنامه‌های «گزارش ۵»، «در شهر» و «در استان» مجموعاً در ۱۰ قسمت، به پوشش مراسم عزاداری، معرفی گروه‌های جهادی و هیئت‌های مذهبی، هدایت نذورات به نیازهای معیشتی خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ و بازخوانی سبک زندگی مومنانه می‌پردازد. همچنین برنامه «تهران بیست» در ۵ قسمت با موضوع بازسازی مناطق آسیب‌دیده، پدافند غیرعامل مردمی و نقش پیوندهای دینی در تقویت امید و نشاط درونی پخش می‌شود.

گروه «اجتماعی» در برنامه «سلام تهران» در ۸ قسمت با تغییر دکور، حضور کارشناسان مذهبی، ارتباط با کربلای معلی و پخش نماهنگ‌های مناسبتی، مخاطبان را به ایستادگی، مقاومت و ایثار بر اساس آرمان‌های عاشورایی ترغیب می‌کند.

گروه «معارف اسلامی» با برنامه «تا نیایش» در ۱۰ قسمت، ارزش‌های عاشورایی را با مسائل روز پیوند می‌زند و نمادهای محرم را به ابزاری برای تفسیر مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌کند. همچنین این گروه با برنامه «سدره» در ۱۱ قسمت، به صورت ترکیبی و زنده از حرم امام حسین (ع) «باب‌السدره» با اجرای مهیار عبدالهی، همراه با دعوت از بازیگران، کارشناسان مذهبی و مداحان به هویت‌سازی نسل جوان می‌پردازد.

گروه «کودک و خانواده» نیز برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را در ۷ قسمت با تغییر گرافیک و دکور متناسب با محرم، آموزش آشپزی مناسبتی، دعوت از کارشناسان مذهبی برای آشنایی با پیام‌های عاشورا و پخش پلی‌بک‌های مرتبط با این ایام پخش خواهد کرد.

علاوه بر این، واحد تامین برنامه، مجموعه «جرس» را در ۱۰ قسمت از دوشنبه ۲۵ خرداد پخش می‌کند. این مجموعه نمایشی ترکیبی، هر شب ساعت ۲۲ پخش می‌شود و ده تن از افرادی را معرفی می‌کند که در واقعه عاشورا جزو یاران امام حسین (ع) قرار گرفتند.

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