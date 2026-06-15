خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ای وای محرم شده و خامنه‌ای نیست

ای وای محرم شده و خامنه‌ای نیست
کد خبر : 1799209
لینک کوتاه کپی شد.

افشین علا تازه‌ترین سروده خود را همزمان با آغاز اولین محرم پس از شهادت قائد امت منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، افشین علا تازه‌ترین سروده خود با عنوان «ای وای محرم شده و خامنه‌ای نیست» سرود.

متن این شعر چنین است: 

ای وای، محرم…

ای وای محرم شده و خامنه‌ای نیست

هم‌صحبت ما غم شده و خامنه‌ای نیست

سالی دگر آغاز شد و حنجره‌هامان

با مرثیه همدم شده و خامنه‌ای نیست 

ای وای که بار دگر این سینه مجروح

محتاج به مرهم شده و خامنه‌ای نیست

هم جان من آمد به لبم هم جگرم سوخت

هم قامت من خم شده و خامنه‌ای نیست

در شام غریبان به شمار سپه شام

از طاقت من کم شده و خامنه‌ای نیست

مانند زمانی که به خون خفت اباالفضل

هنگامه ماتم شده و خامنه‌ای نیست

از بانگ جگرسوز «علمدار نیامد» 

لرزان، تن عالم شده و خامنه‌ای نیست

ای وای که در بیت، حسینیه عشاق

بی‌مونس و همدم شده و خامنه‌ای نیست 

بر پای اسیران غمش بند یتیمی

چون سلسله محکم شده و خامنه‌ای نیست

تا شعله بگیرد دل من هر طرف، آتش

از طعنه فراهم شده و خامنه‌ای نیست 

در سعی و صفای حرمش چشم محبان

چون چشمه زمزم شده و خامنه‌ای نیست

برخاسته این قوم به هر کوی و خیابان

ایران، همه پرچم شده و خامنه‌ای نیست 

در سوگ شهیدان، رخ هر آینه پنهان

در آه دمادم شده و خامنه‌ای نیست

«روزی که نباشد» همه گفتیم محال است

این فرض، مسلم شده و خامنه‌ای نیست

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی