به گزارش ایلنا، افشین علا تازه‌ترین سروده خود با عنوان «ای وای محرم شده و خامنه‌ای نیست» سرود.

متن این شعر چنین است:

ای وای، محرم…

ای وای محرم شده و خامنه‌ای نیست

هم‌صحبت ما غم شده و خامنه‌ای نیست

سالی دگر آغاز شد و حنجره‌هامان

با مرثیه همدم شده و خامنه‌ای نیست

ای وای که بار دگر این سینه مجروح

محتاج به مرهم شده و خامنه‌ای نیست

هم جان من آمد به لبم هم جگرم سوخت

هم قامت من خم شده و خامنه‌ای نیست

در شام غریبان به شمار سپه شام

از طاقت من کم شده و خامنه‌ای نیست

مانند زمانی که به خون خفت اباالفضل

هنگامه ماتم شده و خامنه‌ای نیست

از بانگ جگرسوز «علمدار نیامد»

لرزان، تن عالم شده و خامنه‌ای نیست

ای وای که در بیت، حسینیه عشاق

بی‌مونس و همدم شده و خامنه‌ای نیست

بر پای اسیران غمش بند یتیمی

چون سلسله محکم شده و خامنه‌ای نیست

تا شعله بگیرد دل من هر طرف، آتش

از طعنه فراهم شده و خامنه‌ای نیست

در سعی و صفای حرمش چشم محبان

چون چشمه زمزم شده و خامنه‌ای نیست

برخاسته این قوم به هر کوی و خیابان

ایران، همه پرچم شده و خامنه‌ای نیست

در سوگ شهیدان، رخ هر آینه پنهان

در آه دمادم شده و خامنه‌ای نیست

«روزی که نباشد» همه گفتیم محال است

این فرض، مسلم شده و خامنه‌ای نیست

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