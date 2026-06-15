ای وای محرم شده و خامنهای نیست
افشین علا تازهترین سروده خود را همزمان با آغاز اولین محرم پس از شهادت قائد امت منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، افشین علا تازهترین سروده خود با عنوان «ای وای محرم شده و خامنهای نیست» سرود.
متن این شعر چنین است:
ای وای، محرم…
ای وای محرم شده و خامنهای نیست
همصحبت ما غم شده و خامنهای نیست
سالی دگر آغاز شد و حنجرههامان
با مرثیه همدم شده و خامنهای نیست
ای وای که بار دگر این سینه مجروح
محتاج به مرهم شده و خامنهای نیست
هم جان من آمد به لبم هم جگرم سوخت
هم قامت من خم شده و خامنهای نیست
در شام غریبان به شمار سپه شام
از طاقت من کم شده و خامنهای نیست
مانند زمانی که به خون خفت اباالفضل
هنگامه ماتم شده و خامنهای نیست
از بانگ جگرسوز «علمدار نیامد»
لرزان، تن عالم شده و خامنهای نیست
ای وای که در بیت، حسینیه عشاق
بیمونس و همدم شده و خامنهای نیست
بر پای اسیران غمش بند یتیمی
چون سلسله محکم شده و خامنهای نیست
تا شعله بگیرد دل من هر طرف، آتش
از طعنه فراهم شده و خامنهای نیست
در سعی و صفای حرمش چشم محبان
چون چشمه زمزم شده و خامنهای نیست
برخاسته این قوم به هر کوی و خیابان
ایران، همه پرچم شده و خامنهای نیست
در سوگ شهیدان، رخ هر آینه پنهان
در آه دمادم شده و خامنهای نیست
«روزی که نباشد» همه گفتیم محال است
این فرض، مسلم شده و خامنهای نیست