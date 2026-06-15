جدول زمانی مسابقات امروز جام جهانی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، گروه ورزش شبکه سه سیما تمامی بازی‌های جام جهانی فوتبال که در روز دوشنبه ۲۵ خرداد انجام می‌شود را به شرح ذیل پخش می‌نماید.

ساعت ۲:۳۰ بامداد گروه E ساحل عاج - اکوادور ورزشگاه لینکولن فایننشال فیلد، محل برگزاری بازی آمریکا، فیلادلفیا

ساعت ۵:۳۰ بامداد گروه F سوئد - تونس ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای محل برگزاری بازی مکزیک، مونتری

ساعت ۱۹:۳۰ گروه H اسپانیا - کیپ ورد ورزشگاه مرسدس-بنز محل برگزاری بازی آمریکا، آتلانتا

ساعت ۲۲:۳۰ گروه G بلژیک مصر ورزشگاه لومن فیلد محل برگزاری بازی آمریکا، سیاتل این مسابقات از برنامه جام ۲۶ به صورت زنده پخش خواهد شد.

علاقمندان به ورزش فوتبال می‌توانند این بازی‌ها را از شبکه سه تماشا کنند.

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