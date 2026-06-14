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پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت همسر علی‌اصغر فانی

پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت همسر علی‌اصغر فانی
کد خبر : 1799204
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت همسر علی‌اصغر فانی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است: 

جناب آقای دکتر علی‌اصغر فانی

خبر درگذشت همسر گرانقدر و فرهیخته‌تان، مرحومه سرکار خانم دکتر شیرمحمدی، موجب اندوه شد. 

آنان که عمر خویش را در مسیر تعلیم، تربیت و پرورش نسل‌های آینده صرف می‌کنند، سرمایه‌ای فراتر از سال‌های زندگی خود بر جای می‌گذارند؛ سرمایه‌ای که در ذهن و جان شاگردان، همکاران و جامعه باقی می‌ماند و آثار آن در گذر زمان تداوم می‌یابد. بی‌تردید، آن بانوی ارجمند نیز با سال‌ها تلاش علمی و فرهنگی، سهمی ارزشمند در این مسیر داشته و یاد نیک ایشان در خاطر بسیاری از اهل آموزش و فرهنگ ماندگار خواهد بود. 

فقدان همراهی دیرین و همدل، اندوهی است که جز با صبوری و توکل بر لطف الهی تسکین نمی‌یابد. 

از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه رحمت و رضوان الهی، و برای جنابعالی و سایر بازماندگان معزز، آرامش، سلامتی و شکیبایی خواستارم.

انتهای پیام/
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