به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علی‌اصغر فانی

خبر درگذشت همسر گرانقدر و فرهیخته‌تان، مرحومه سرکار خانم دکتر شیرمحمدی، موجب اندوه شد.

آنان که عمر خویش را در مسیر تعلیم، تربیت و پرورش نسل‌های آینده صرف می‌کنند، سرمایه‌ای فراتر از سال‌های زندگی خود بر جای می‌گذارند؛ سرمایه‌ای که در ذهن و جان شاگردان، همکاران و جامعه باقی می‌ماند و آثار آن در گذر زمان تداوم می‌یابد. بی‌تردید، آن بانوی ارجمند نیز با سال‌ها تلاش علمی و فرهنگی، سهمی ارزشمند در این مسیر داشته و یاد نیک ایشان در خاطر بسیاری از اهل آموزش و فرهنگ ماندگار خواهد بود.

فقدان همراهی دیرین و همدل، اندوهی است که جز با صبوری و توکل بر لطف الهی تسکین نمی‌یابد.

از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه رحمت و رضوان الهی، و برای جنابعالی و سایر بازماندگان معزز، آرامش، سلامتی و شکیبایی خواستارم.

انتهای پیام/