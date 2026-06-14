پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت همسر علیاصغر فانی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت همسر علیاصغر فانی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن پیام تسلیت سیدعباس صالحی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر علیاصغر فانی
خبر درگذشت همسر گرانقدر و فرهیختهتان، مرحومه سرکار خانم دکتر شیرمحمدی، موجب اندوه شد.
آنان که عمر خویش را در مسیر تعلیم، تربیت و پرورش نسلهای آینده صرف میکنند، سرمایهای فراتر از سالهای زندگی خود بر جای میگذارند؛ سرمایهای که در ذهن و جان شاگردان، همکاران و جامعه باقی میماند و آثار آن در گذر زمان تداوم مییابد. بیتردید، آن بانوی ارجمند نیز با سالها تلاش علمی و فرهنگی، سهمی ارزشمند در این مسیر داشته و یاد نیک ایشان در خاطر بسیاری از اهل آموزش و فرهنگ ماندگار خواهد بود.
فقدان همراهی دیرین و همدل، اندوهی است که جز با صبوری و توکل بر لطف الهی تسکین نمییابد.
از درگاه خداوند متعال، برای آن مرحومه رحمت و رضوان الهی، و برای جنابعالی و سایر بازماندگان معزز، آرامش، سلامتی و شکیبایی خواستارم.