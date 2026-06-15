مدیرکل میراث فرهنگی مازندران در گفتگو با ایلنا مطرح کرد؛
مازندران در مسیر توسه سبز/ آزادسازی کاخهای تاریخی و رشد بومگردیها در دستور کار است
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران با تشریح آخرین اقدامات این ادارهکل در حوزههای سهگانه میراث، گردشگری و صنایع دستی گفت: با همکاری دستگاههای اجرایی و حمایت دولت، پروژههای مهمی در زمینه مرمت آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از صنایع دستی در استان به پیشرفتهای قابل توجهی رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین ایزدی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه میراث فرهنگی به ایلنا گفت: در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی با تعامل دستگاههای دولتی اتفاقات خوبی افتاده است.
وی با بیان جزئیات پروژههای مرمتی افزود: پس از مدتها توانستیم مرمت کاخ صفیآباد را براساس تفاهمنامه میراث و وزارت اطلاعات با کمک استاندار آغاز کنیم که این پروژه اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. به دلیل جنگ رمضان ادامه کار به تعویق افتاد اما ۲۰ درصد باقیمانده پس از آن مجدداً آغاز شد تا این کاخموزه هرچه سریعتر آماده بازگشایی و بهرهبرداری عمومی شود.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران همچنین به جابهجایی برخی فضاهای اداری و احیای کاربریهای تاریخی اشاره کرد و گفت: با همکاری شهرداری و شورای شهر بهشهر، توانستیم باغ شاه را از محل استقرار شهرداری خارج کرده و آن را به کارخانه چیتسازی منتقل کنیم تا این مجموعه به عنوان موزه مردمشناسی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ادارهکل از ساختمان تاریخی چشمهعمارت ـ بهجامانده از دوره صفوی ـ به محل دیگری منتقل شد تا این بنای ارزشمند آزادسازی شود.
ایزدی با اشاره به دیگر پروژههای مهم آزادسازی آثار تاریخی تصریح کرد: با حمایت رئیسجمهور، معاون اول و پیگیریهای وزیر میراث فرهنگی، کاخموزه اجابیت در شهرستان کلاردشت با نزدیک به ۹ هکتار پارک و ساختمان مربوط به دوره پهلوی اول آزاد شد و در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بازگشایی آن باشیم.
وی ادامه داد: همچنین کاخ ۳۰ هکتاری رامسر به همراه باغ ۸ هکتاری آن در قالب طرحی در شورای فنی کشور تصویب شده و تملکها و مرمتهای متعددی در سطح استان انجام گرفته است. در مرکز استان نیز بافت تاریخی ساری در حال احیاست و اقدامات اجرایی آن آغاز شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران درباره واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی گفت: خانههای تاریخی از طریق صندوق احیا به بخش خصوصی واگذار میشوند تا در حفاظت و تغییر کاربری این بناها مشارکت داشته باشند. در همین راستا حمام وزیری، خانه کلبادی، مسجد فرحآباد و آبانبار لو در مسیر واگذاری قرار دارند.
وی در بخش صنایع دستی نیز اظهار کرد: تسهیلات تبصره ۱۵ و تسهیلات قرضالحسنه پس از سالها به صنعتگران پرداخت شده که نقش مهمی در حمایت از مشاغل خانگی و زودبازده داشته است. همچنین ایجاد پنج بازارچه دائمی صنایع دستی در دستور کار قرار دارد تا مشکل فروش هنرمندان این حوزه برطرف شود.
ایزدی با اشاره به ظرفیتهای صنایع دستی استان افزود: در حال حاضر ۱۴۴ رشته صنایع دستی در مازندران دارای مهر اصالت هستند که از این میان ۱۳ رشته موفق به دریافت مهر اصالت بینالمللی شدهاند.
وی در حوزه گردشگری نیز گفت: مازندران نخستین استانی بود که دبیرخانه گردشگری دریامحور را تشکیل داد. همچنین کشتی تفریحی حاجی بابایی آماده بهرهبرداری است و از بندر امیرآباد به فریدونکنار منتقل میشود تا گردشگری آبی در استان توسعه یابد.
او ادامه داد: در حوزه گردشگری، توسعه اقامتگاههای بومگردی، صدور مجوز هتلهای سهستاره برای قشر متوسط و حفظ محیط زیست در توسعه پارکهای جنگلی در دستور کار قرار دارد. تاکنون ۵۴۰ مجوز بومگردی در استان صادر شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران همچنین از ثبت جهانی روستای کندلوس خبر داد و گفت: این ثبت جهانی یکی از افتخارات مهم استان است و در کنار آن روستای شانهتراش نیز در مسیر توسعه گردشگری قرار دارد.
ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد استان در دوران جنگ اخیر افزود: در این دوره، کاخ صفیآباد نیز دچار خسارت شد و اکنون در مرحله اخذ مجوز مرمت قرار دارد. با این حال مازندران در دوران جنگ رتبه نخست اقامت و تردد گردشگران را به خود اختصاص داد.
وی گفت: براساس اعلام استاندار، ۱۷ میلیون شب اقامت در استان ثبت شد که بالاترین رقم در کشور بود و این موضوع بدون مشکل در حوزه توزیع آرد، سوخت و خدمات اقامتی انجام شد. البته پیشبینی ما حدود ۲۰ میلیون ورود گردشگر بود.
ایزدی در پایان تأکید کرد: این دستاوردها حاصل تعامل همه دستگاههای اجرایی و همراهی مدیریت استان است و مسیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی در مازندران با قدرت ادامه خواهد داشت.