به گزارش ایلنا، شماره ۱۹۱ مجله خیمه در خرداد ماه ۱۴۰۵ با سه پرونده ویژه منتشر شد. نگاه ویژه این شماره خیمه به بررسی تحلیلی موضوع «مداحی‌های حماسی و رجزخوانی‌های خیابان» و «تبدیل داغ به حماسه و رثا به رجز در غم بزرگ فراق پیشوای شهید» پرداخته است. همچنین پرونده دوم این مجله، به نقد و بررسی اظهارات امام جمعه رشت، واکنش‌های طیف‌های مختلف مذهبی و مسئله پوشش آزاد زنان و دختران در تجمعات انقلابی می‌پردازد. به پیوست این بخش، عکس‌های متفاوتی از دخترانی باحجاب آزاد در تجمعات انقلابی، مورد بررسی فعالان فرهنگی قرار گرفته است. پرونده یادبود خیمه نیز ناگفته‌هایی از شخصیت شهید سیدعلی موسوی هوایی، فرمانده گمنام و شهید گروه تخریب در جنگ رمضان را روایت کرده است. فهرست مطالب هر بخش به شرح زیر است.

پرونده تبدیل داغ به حماسه و رثا به رجز

از نگاه تاریخی: مسئله «رجز» و «رجزخوانی» / محمدرضا بهشتیتحلیل رجزهای حماسه‌آفرینان کربلا / محمدحسن فؤادیاناز نگاه جامعه‌شناسی: نقش ترکیبی مداحی جدید خیابان/ کیومرث اشتریان «میدان‌خوانی» های حماسی/ علی وزیریاناز نگاه روان‌شناسی: روان‌شناسی سوگ و حماسه/ گفت‌وگو با مسعود آذربایجانیژن ایرانی و تجربه‌های شیعی/ گفت‌وگو با محمدرضا پورحسیناز نگاه فرهنگی: پیوند ایرانیان در میدان و خیابان / دکتر عطاءالله مهاجرانیفرهنگ تجمعات خیابانی/ محمدحسین معزّینگاهی به ۱۴ نوحه حماسی/ میراث‌داران بی‌واسطه عاشورااز نگاه ادبی: چگونگی تبدیل رثا به رجز/ گفت‌وگو با مجتبی رحماندوستریشه‌های ادبی تبدیل رثا به رجز/ گفت‌وگو با افشین علاشعر، مرثیه، حماسه/ گفت‎وگو با جواد محمدزمانی از نگاه شاعران و مداحان سرودهای حماسی: علی مقدم، شاعر «بزن که خوب می‌زنی» مهدی رسولی، مداح «بزن که خوب می‌زنی» محسن محمدی‌پناه، مداح «باید برخاست» محمد مروستی‌زاده، شاعر «باید برخاست» حمید رمی، شاعر «میدان با تو، خیابان با ما»

پرونده نقد اظهارات امام جمعه رشت درباره حجاب دختران

سوابق گفتار و رفتار امام جمعه رشت/ زبان تهدید، خط تفرقهیادداشت پروین قائمی/ تناقض‌نمایی حب وطن و حجاب زنانیادداشت عظیم محمودآبادی/ حزب‌اللهی‌های بی‌حجابگفت‌وگو با محسن غرویان/ نقد مسئله بی‌غیرتییادداشت اسماعیل رمضانی/ ماجرای امام جمعه غیور رشتموضع‌گیری نماینده ولی فقیه درآذربایجان شرقی/ با این ادبیات موافق نیستمموضع‌گیری نماینده ولی فقیه در کردستان/ این به معنای بی‌غیرتی نیستنقدهای علیرضا پناهیان/ سر چه کسی فریاد می‌زنی؟ نقد علی سعیدیان / جذب حداکثری کجاست؟ واکنش میثم مطیعی/ خاطره آیت‌الله خامنه‌ای از زنانی با پای لختواکنش محمود کریمی/ چرا می‌گویید بدحجاب؟ واکنش حسین طاهری/ بیزارم از تریبون تفرقه به نام حجابنقد دینی علی محمدی هوشیار و دفاع جامعه‌شناسی پرویز امینی از مداحی برای کم‌حجابی/ کم‌حجابی که نور چشم‌مونهواکنش تولیت آستان قدس رضویواکنش عضو مجلس خبرگان رهبری واکنش معاون نهاد رهبری در دانشگاه‌هاپژوهشی درباره شیوه‌های گفتاری امامان جمعهمقایسه دو نماینده ولی فقیه در گیلان و کردستان

پیوست پرونده:

تحلیل فعالان فرهنگی روی عکس‌های متفاوتی از دخترانی باحجاب آزاد در تجمعات انقلابی از نگاه: فاطمه معبودی، نفیسه ربیع هاشمی، زهرا یزدان‌نژاد، پروین قائمی، ساجده مجیدپور، محمد فیروزی و سید یاسر شریفی

یادبود فرمانده گمنام و شهید جنگ رمضان، «سیدعلی موسوی هوایی» روایت‌هایی از امامزاده یحیی و تپه‌های جولان تا مقتل زنجانیادداشت محسن اسماعیلی/ راه و رسم بچه‌های تخریب‌چییادداشت زهرا سادات هوایی/ «عروس عموعلی» بودنگفت وگو با امیرحسین هوایی/ از کار با تاکسی تا ماجرای حقوق سوریهدستخط درخواست شهید هوایی به دلیل مشکل مالیروایت سیدجواد موسوی هوایی/ معنایی که او دنبال می‌کردیادداشت سمیه سادات موسوی/ آخرین نمازهای سیدعلیگفت‌وگو با مجتبی هوایی/ زندگی، کار، جهاد زندگی حسینی؛ از هیئت حاج قربون تا مناجات حاج ماشااللّهروایت جعفر جهروتی/ خادم هیئت تخریب‌چی‌هاروایت احمد ابوشمس/ روش آموزشی سید علیروایت عباس عبادی/ شب قبلی که شهید شودگفت‌وگو با علی ولی‌زاده/ سرداری که شجاعت درس می‌داددست‌نوشته محمدجواد حاج‌علی‌اکبری/ سردار ناشناختهیادداشت محمدرضا زائری/ هدیه حرم سیدالشهدا برای مزار او.

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