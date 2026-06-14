به‌گزارش ایلنا به نقل از میراث‌آریا، مهدی جمالی نژاد صبح یکشنبه ۲۴ خردادماه در آیین گرامیداشت روز ملی صنایع‌دستی که در حوزه هنری اصفهان با حضور مریم جلالی دهکردی معاون سابق صنایع‌دستی کشور و جمعی از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی استان برگزار شد، با تبریک این روز به پیشکسوتان و هنرمندان عرصه صنایع‌دستی، گفت: اصفهان یک موزه زنده و پویاست و کمتر نقطه‌ای در جهان یافت می‌شود که همچون این جهان شهر در پنج یا شش دوره تاریخی پایتخت کشور بوده و چنین مجموعه‌ای از میراث ملموس و ناملموس را در خود جای‌داده باشد.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری اصفهان ادامه داد: صنایع‌دستی در این استان تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از هویت تمدنی، ذوق هنری و جهان‌بینی فرهنگی ایرانیان است که طی قرن‌ها در قالب هنرهای سنتی به نسل‌های بعد منتقل‌شده است.

اصفهان؛ پایتخت خلاقیت و صنایع‌دستی جهان

استاندار اصفهان با یادآوری دوران مسئولیت خود در شهرداری اصفهان و کسب دو عنوان بین‌المللی شهر خلاق و شهر جهانی صنایع‌دستی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ افزود: این عناوین بین‌المللی چیزی به اصفهان اضافه نکرد، بلکه این اصفهان بود که با پیشینه تاریخی، معماری فاخر، میدان تاریخی امام، بازار قیصریه و مساجد کم‌نظیر خود به این عناوین اعتبار و هویت بخشید.

جمالی نژاد با اشاره به نقش کارگاه‌های صنایع‌دستی در تداوم فرهنگ و مهارت‌های سنتی تصریح کرد: کارگاه‌های صنایع‌دستی در اصفهان به‌مثابه دانشگاه‌های مهارت، خلاقیت و نوآوری هنری هستند که در آن‌ها دانش بومی و تجربه نسل‌ها به هنرمندان جوان منتقل می‌شود.

او حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی را یک سرمایه‌گذاری راهبردی برای آینده فرهنگی و اقتصادی کشور دانست و ادامه داد: پشتیبانی از فعالان این حوزه نه‌تنها به ایجاد اشتغال پایدار برای نسل جوان کمک می‌کند، بلکه زمینه تقویت صادرات فرهنگی و معرفی هنر اصیل ایرانی در عرصه جهانی را فراهم می‌سازد.

صنایع‌دستی؛ محور توسعه گردشگری و دیپلماسی فرهنگی

جمالی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند رو به رشد صنعت گردشگری در استان اصفهان اظهار کرد: باوجود شرایط دشوار اقتصادی و تحولات منطقه‌ای، صنعت گردشگری اصفهان بار دیگر در مسیر رشد و شکوفایی قرارگرفته و توسعه زیرساخت‌های اقامتی با سرعت در حال انجام است.

استاندار اصفهان افزود: هفته گذشته یک هتل پنج ستاره در استان افتتاح شد و فردا نیز هتل پنج ستاره دیگری به بهره‌برداری می‌رسد و در هفته‌های آینده چند هتل جدید نیز به ظرفیت اقامتی و گردشگری اصفهان افزوده خواهد شد.

او همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از خدمات مریم جلالی معاون سابق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تقدیر کرد و گفت: مریم جلالی با رویکردی فراتر از جریان‌های سیاسی و اقتصادی، نقش مؤثری در گسترش دیپلماسی هنری و فرهنگی کشور ایفا کرده و برای معرفی و گشودن بازارهای جهانی به روی صنایع‌دستی ایران و به‌ویژه اصفهان تلاش‌های ارزشمندی انجام داده است.

جمالی نژاد با اشاره به جایگاه هنرمندان صنایع‌دستی در حفظ هویت ملی افزود: هنرمندان این عرصه صندوقچه‌های زنده هویت و فرهنگ ایرانی هستند و دست‌های پینه‌بسته آنان گواه سال‌ها تلاش برای صیانت از هنرهای اصیل ایرانی است.

استاندار اصفهان ابراز امیدواری کرد که از تجربیات و دانش تخصصی فعالان این حوزه در مسیر توسعه صنایع‌دستی، تقویت جایگاه موزه‌های تاریخی اصفهان و احیای ظرفیت‌های فرهنگی مجموعه‌هایی مانند کارخانه تاریخی ریسباف همچنان بهره گرفته شود.

در پایان این آیین نیز به‌پاس سال‌ها تلاش و خدمات ارزشمند در مسیر ارتقای جایگاه هنرمندان صنایع‌دستی، از مریم جلالی معاون سابق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با حضور استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان و فعالان این حوزه تقدیر به عمل آمد.

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