علیرضا ارسنجانی در کارگاه «اسطوره و کهنالگوها» در زنجان مطرح کرد؛
جایزه خاتم در پی گسترش روایتهای داستانی از سیره نبوی است
علیرضا ارسنجانی از برگزاری کارگاههای آموزشی جایزه خاتم برای تقویت مهارت نویسندگان و توسعه داستاننویسی با محوریت سیره پیامبر اکرم (ص) خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، کارگاه آموزشی «اسطوره و کهنالگوها» با حضور علیرضا ارسنجانی و جمعی از نویسندگان و رماننویسان زنجانی، شامگاه چهارشنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۵ در حوزه هنری استان زنجان برگزار شد.
علیرضا ارسنجانی در حاشیه برگزاری کارگاه «اسطوره و کهنالگوها» در حوزه هنری استان زنجان، با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از ظرفیت داستان برای بازنمایی سیره نبوی گفت: جایزه خاتم با هدف گسترش روایتهای داستانی از زندگی پیامبر اکرم (ص) شکل گرفته و برگزاری کارگاههای آموزشی، زمینه توانمندسازی نویسندگان این حوزه را فراهم میکند.
علیرضا ارسنجانی اظهار کرد: جایزه خاتم اکنون به یازدهمین دوره خود رسیده است. این جایزه از ابتدا با این هدف تأسیس شد که در کنار روایتهای تاریخی، احادیث و آیات قرآن کریم، قالب داستان نیز به عنوان ابزاری مؤثر برای بازتاب سیره پیامبر اکرم (ص) مورد توجه قرار گیرد.
او افزود: بخش عمده آثاری که تاکنون درباره پیامبر اسلام (ص) تولید شده، در قالب روایتهای تاریخی و دینی بوده است؛ اما جایزه خاتم تلاش میکند ظرفیتهای ادبی و داستانی را نیز در این حوزه فعال کند و زمینهای برای روایت هنرمندانهتر سیره نبوی فراهم آورد.
ارسنجانی با اشاره به دغدغه نویسندگان در این عرصه گفت: بسیاری از داستاننویسان با این پرسش مواجهاند که چگونه میتوان تخیل داستانی را با شخصیت پیامبر (ص) و فضای روایت دینی پیوند زد. از همین رو، کارگاههای آموزشی در نقاط مختلف کشور برگزار میشود تا علاقهمندان برای حضور در جایزه خاتم و نگارش آثار مرتبط با سیره نبوی آمادگی بیشتری پیدا کنند.
او ادامه داد: یکی از محورهای مهم این کارگاهها، بررسی اسطورهها و کهنالگوها در داستاننویسی است؛ زیرا بسیاری از آثار ماندگار ادبی جهان به نوعی بر پایه کهنالگوها و الگوهای اسطورهای شکل گرفتهاند.
ارسنجانی تصریح کرد: در طول تاریخ ادبیات، پیرنگها و خردهپیرنگهای تکرارشوندهای وجود داشته که همواره برای مخاطبان جذاب بودهاند. آشنایی با این الگوها به نویسندگان کمک میکند تا در طراحی روایت و خلق موقعیتهای داستانی، از عناصر عمیقتر و اثرگذارتری بهره ببرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی این کارگاهها، ارتقای توانمندی نویسندگانی است که در مسیر نگارش داستانهای دینی، بهویژه با محوریت پیامبر اکرم (ص)، فعالیت میکنند تا بتوانند آثاری هنرمندانهتر، تأثیرگذارتر و ماندگارتر خلق کنند.