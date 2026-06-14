به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، محمدسعید شریفیان آهنگساز موسیقی کلاسیک کشورمان کارگاه آموزشی.«یک اثر موسیقایی موفق» را روز پنجشنبه ۲۸ خرداد از ساعت ۱۶ در محل انجمن موسیقی ایران برای علاقمندان برگزار خواهد کرد.

این کارگاه توسط انجمن موسیقی ایران با رویکرد حمایت از برگزیدگان جشنواره ملی موسیقی جوان تدارک دیده شده است؛ از این رو حضور در آن برای برگزیدگان جشنواره رایگان، و برای منتخبین مرحله دوم آن نیم‌بها خواهد بود.

محمدسعید شریفیان دانش آموخته کالج موسیقی لیدز، فوق دیپلم موسیقی از دانشگاه هادرزفیلد، لیسانس و فوق لیسانس موسیقی با گرایش آهنگسازی از انستیتوی موسیقی منچستر(دانشگاه انگلین) و دکترا در فیزیک صوت و موسیقی الکتروآکوستیک دانشگاه پادوا ایتالیا است.

از او آثاری چون پوئم سمفونی آرش کمانگیر، سمفونی سرداران، آلبوم¬های «خسوف»، «و اینک بی‌کرانگی»، «به زمین و آفتاب»، «سمفونی اروند»، موسیقی سریال هشت بهشت، کتاب¬ هلال شب (برای فلوت و گیتار)، کتاب«مجموعه قطعاتی برای پیانو» و برخی آثار دیگر تا کنون منتشر شده است.

ظرفیت این کارگاه آموزشی محدود است و به حاضرین گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا ساعت اداری روز چهارشنبه 27 خرداد با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۹۰۶۰۸۰ تماس بگیرند.

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