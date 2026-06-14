رسالت تئاتر بیان کردن است/تلاش برای ایجاد جرخه فرهنگی پایدار

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست خبری نمایش «زار» به نویسندگی و کارگردانی عرفان زارعی صبح امروز یکشنبه ۲۴ خردادماه برگزار شد.

عرفان زارعی ( نویسنده و کارگردان)، آیه زارع نژاد ( بازیگر)، احسان‌شیخی(بازیگر)، سالار میرکریمی( بازیگر)، حسام محمود آبادی ( جانشین تهیه) دذ ابن رویداد حضور داشتند.

نمایش «زار» روایتی شاعرانه از مردمانی است که در میانه دریا و طوفان، میان آیین و خرافه، در جست‌وجوی رهایی از گناه و سرنوشت گیر افتاده‌اند

«زار» از ۲۵ خردادماه تا ۵ تیرماه ۱۴۰۵ در سالن نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

نمایش «زار» حاصل بیش از شش ماه تلاش یک گروه چهل‌نفره است

عرغان زارعی نویسنده و کارگردان نمایش «زار» گفت: این اثر حاصل بیش از شش ماه تلاش یک گروه چهل و چند نفره است و تلاش کرده‌ایم کاری روی صحنه ببریم که حرفی برای گفتن داشته باشد.

وی افزود: می‌خواستیم اثری درباره جنوب ایران اجرا کنیم و یکی از آیین‌های مهم این منطقه، آیین زار است.

زارعی ادامه داد: تقریباً متن نمایشی مستقیمی درباره آیین زار سراغ نداریم و برای رسیدن به این هدف تحقیقات گسترده‌ای انجام دادیم. سفری هم به جنوب داشتیم. در آنجا پیرزنی را دیدیم که فقط عربی صحبت می‌کرد اما زمانی که زار زده می‌شد به چند زبان مختلف از جمله برزیلی سخن می‌گفت. همین موضوع باعث شد این سوژه را برای کار انتخاب کنیم.

وی اظهار داشت: این نمایش در جشنواره تئاتر فجر نیز مورد استقبال قرار گرفت. حضور در جشنواره دشوار بود و در بخش «دیگرگونه‌ها» یک روستا را بازسازی کرده بودیم. در آن اجرا مخاطب در فضای نمایش حرکت می‌کرد و صحنه‌ها را می‌دید. در جشنواره نیز گروه صاحب عنوان شد.

زارعی افزود: در آن اجرا تعداد مخاطبان به حدود ۱۰ تا ۱۲ نفر محدود بود، بنابراین تصمیم گرفتیم کار را به شکل صحنه‌ای اجرا کنیم و البته مسائل مالی را نیز مدنظر داشتیم.

وی تصریح کرد: اعضای گروه همراهی بسیار خوبی داشتند؛ به‌ویژه دو بازیگر اصلی که درگیر پروژه‌های سینمایی و تصویری بودند اما در این نمایش حضور پیدا کردند. قصد داشتیم چند نوبت اجرا داشته باشیم اما با شرایط جنگی مواجه شدیم. با این حال از فردا شب اجراهای ما آغاز خواهد شد.

زارعی درباره موسیقی نمایش گفت: موسیقی این اثر به صورت زنده اجرا می‌شود و اعضای گروه موسیقی از نقاط مختلف گرد هم آمده‌اند و اکنون به یک گروه حرفه‌ای تبدیل شده‌اند.

وی افزود: در این پروژه آهنگساز مشخصی نداریم و همه چیز بر پایه بداهه شکل می‌گیرد.

برای اجراهای بین‌المللی و حضور در برزیل برنامه داریم

زارعی در پایان اظهار داشت: برای اجرای نمایش در شهرستان‌ها و خارج از کشور برنامه‌ریزی‌هایی انجام داده‌ایم و یکی از اهداف ما حضور و اجرای این اثر در کشور برزیل است.

«زار» هر شب آینه‌ای مقابل مخاطب قرار می‌دهد

سالار میرکریمی، بازیگر نمایش «زار» گفت: به جای صحبت درباره نقش خودم ترجیح می‌دهم درباره کلیت نمایش صحبت کنم. «زار» هر شب آینه‌ای قدی مقابل مخاطب قرار می‌دهد و این مخاطب است که می‌بیند تا چه اندازه جسور است و چقدر تمامیت‌خواه است که بتواند ترمز شخصیت خود را بکشد.

وی افزود: دلیل اصلی پذیرش این نقش، ادای دین به تئاتر بود. در تئاتر پولی وجود ندارد و این هنر تا حد زیادی مهجور مانده است اما وقتی متن را خواندم، از نقش خوشم آمد.

میرکریمی ادامه داد: با وجود اینکه نقش‌های جدی هم بازی کرده‌ام، مخاطبان بیشتر مرا با آثار کمدی می‌شناسند و تلاش کردم در این نمایش متفاوت ظاهر شوم.

وی اظهار داشت: به تعداد بازیگران، راه رسیدن به نقش وجود دارد. من سختی خاصی در این مسیر نمی‌بینم و صرفاً تلاش کردم به شخصیت نزدیک شوم.

این بازیگر افزود: پیش از این سابقه کار با لهجه جنوبی را نداشتم و این نخستین مواجهه من با چنین چالشی بود. نتیجه نهایی را باید به قضاوت مخاطبان سپرد.

میرکریمی همچنین درباره گروه‌های اجرایی نمایش گفت: دو گروه فرم در نمایش حضور دارند؛ بخشی از آن‌ها نوجوان هستند و گروهی دیگر نیز در قالب نقش‌های مختلف، اهالی روستا را شکل می‌دهند

باید به رسالت تئاتر پایبند بمانیم

احسان شیخی دیگر بازیگر نمایش «زار» گفت: ما در این دوره سخت باید به کار خود ادامه دهیم و رسالت تئاتر را فراموش نکنیم.

وی افزود: نمی‌شود کار نکرد و این مسئله را اهالی تئاتر به خوبی درک می‌کنند.

شیخی اظهار داشت: در این نمایش نقش ناخدا جلال را بازی می‌کنم که نقش بسیار چالش‌برانگیزی است، زیرا به زبان عربی صحبت می‌کند و همین موضوع دشواری‌های خاص خود را داشت.

وی ادامه داد: دلیل انتخاب این نقش، شناختی بود که از کارگردان داشتم، زیرا از قبل با او آشنا بودم.

:تئاتر آورده مالی ندارد اما باید از آن حمایت کرد

حسام محمودآبادی جانشین تهیه‌کننده نمایش «زار» گفت: از همه اعضای گروه تشکر می‌کنم که در این پروژه حضور پیدا کردند. بسیاری از آن‌ها می‌توانستند در سینما فعالیت کنند و درآمد بیشتری داشته باشند اما تئاتر آورده مالی چندانی ندارد.

وی افزود: ما نیز به این موضوع فکر کردیم که بتوانیم فروش مناسبی داشته باشیم تا هزینه‌های اجرا تأمین شود.

هدف راه‌اندازی یک چرخه فرهنگی پایدار است

عرغان زارعی در ادامه نشست گفت: تصمیم داشتیم مجموعه‌ای شبیه یک کمپانی یا مؤسسه فرهنگی راه‌اندازی کنیم و گفتیم این مسیر را از خودمان آغاز کنیم تا در جریان اجراها آزمون و خطاهای لازم را پشت سر بگذاریم.

وی افزود: دغدغه اصلی ما این نیست که در همان اثر نخست به سود برسیم. هدف ما راه‌اندازی یک چرخه فعالیت فرهنگی است تا بتوانیم از جوانان حمایت کنیم.

زارعی ادامه داد: هفت شب پیش از آغاز اجرا، بلیت سه شب نمایش به فروش رفته بود و این اتفاق نتیجه برنامه‌ریزی است.

وی تصریح کرد: هدف ما شکل دادن به یک چرخه فرهنگی است تا هنرمندان جوان بتوانند وارد میدان شوند و هزینه‌های خود را برآورد کنند.

دشوارترین بخش نقش، لکنت زبان و واژگان عربی بود

آیه زارع‌نژاد دیگر بازیگر نمایش «زار» گفت: نقش من به دلیل داشتن لکنت زبان، نقش دشواری بود.

وی افزود: در متن نمایش واژه‌هایی وجود دارد که عربی هستند و زبان بدن می‌تواند مفهوم آن‌ها را منتقل کند اما بیان کردن آن‌ها کار آسانی نیست.

زارع‌نژاد ادامه داد: برای اجرای صحیح گویش از افراد عرب‌زبان کمک گرفتیم.

وی اظهار داشت: نقش من دختری عاشق‌پیشه است که اتفاقاتی را رقم می‌زند که نباید رخ دهد.

گفتنی است، «زار» از ۲۵ خردادماه تا ۵ تیرماه ۱۴۰۵ در سالن نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

نمایش «زار» از ۲۵ خرداد تا ۲۳ تیرماه ساعت ۲۱:۰۰ با تکیه بر موسیقی زنده، آیین‌های جنوب ایران، طراحی صحنه گسترده و نگاهی پژوهش‌محور به یکی از رازآلودترین باورهای مردمان حاشیه خلیج فارس، میزبان مخاطبان تئاتر در سالن نوفل‌لوشاتو استدیگر عوامل این گروه عبارتند ازنویسندگان: عرفان زارعی، امید سلطان‌آبادی، کارگردان: عرفان زارعی، تهیه‌کننده: گروه فرهنگی هنری تینگاربازیگران:احسان شیخی، سالار میرکریمی، مرضیه آقاسی، علی ایزدی سفیددشتی، آیه زارع‌نژاد، آروشا خمسه، امیرعلی محمودی، رادین درامامی، آریا زرآبادی‌پور، پارسا امینی، داتامیس اوشال، نرگس وکیلی، حدیث کرمی، مریم حاج‌فرج‌الله و ماهور فراهانی، مجری طرح: حسام محمودآبادی، مشاور اجرایی: مهرداد رضائی، بازیگردان: محمد عطائی، دستیار اول کارگردان: علی علی‌نژاد، برنامه‌ریز: آیه زارع‌نژاد، دستیار دوم کارگردان: امیرعلی محمودی، مدیر صحنه: امیرعلی عاشوری، منشی صحنه: رادین درامامی، گریم: مریم رجبی، طراح نور: سورنا علی‌بالایی، دستیار تهیه: آرش فردصفر، طراح و سازنده دکور: گروه فرهنگی هنری تینگار، گروه موسیقیکمانچه: مهرپاد زحمتکش، نی‌انبان: پژمان زارع، دم‌دم و سایر ادوات: سعید پورانوری، دمام و پرکاشن: محمدعمران ابوالحسنی، یوسف رضایی‌تبار، طراح پوستر: مجتبی فهیمی‌نیا، عکاسی، موشن‌گرافی و ساخت تیزر: سینا قناعت، روابط عمومی و مشاور رسانه‌: رضا پورزارعی

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