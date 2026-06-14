به گزارش ایلنا، همزمان با سالروز شهادت فرشته باقری، فرزند سردار سپهبد شهید محمد باقری، در پاتوق فرهنگی حرفی‌نو واقع در خیابان فردوسی، بالاتر از سرهنگ سخایی، کوچه بانک، کوچه شهید میرزامحمد، پلاک چهار برگزار می‌شود.

فرشته باقری، خبرنگار خبرگزاری دفاع‌مقدس بود که سال گذشته به همراه پدرش سردار سپهبد شهید محمد باقری و مادرش شهیده اشرف افشردی در یورش دشمن صهیونیستی به شهادت رسید.

این نشست، روز دوشنبه ۲۵ خرداد از ساعت ۱۶ برگزار می‌شود و حضور در آن برای عموم علاقمندان آزاد است.

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