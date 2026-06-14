به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، کتاب «مردی که می‌خواست زنده بماند» با روایت‌هایی از زندگی شهید امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، به قلم فائضه غفارحدادی منتشر شده است.

مجموعه چهارجلدی «آسمان‌دار» روایت‌هایی خواندنی از زندگی و شخصیت فرماندهان برجسته هوافضا است که به همت مؤسسه روایت سوره تولید و توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است. به بهانه انتشار و رونمایی از این مجموعه با فائضه غفارحدادی یکی از نویسندگان این مجموعه چهارجلدی گفت‌وگو کرده‌ایم.

فائضه غفارحدادی در ابتدای سخنانش گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه که نقش اصلی را در آن، نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایفا کردند، به این نتیجه رسیدیم که نقطه ثقل روایت در این جنگ، همین نیروی هوافضا است. به‌دنبال راهی بودیم که روایت‌های دسته‌اولی از آن‌ها به دست بیاوریم؛ همزمان این دست یاری به طرف نیروی هوافضا و حوزه هنری انقلاب اسلامی دراز شده بود و در حقیقت هر دو طرف یکدیگر را پیدا کردند تا بتوانیم روایت‌هایی از هوافضا برای شکل‌گیری جنگ ۱۲ روزه تولید کنیم.

هوافضا چطور توانست تکلیف جنگ را مشخص کند؟

این نویسنده با اشاره به نقش ویژه نیروی هوافضا در زمان جنگ، عنوان کرد: به دلیل محرمانه بودن جزئیات عملیات‌ها و اتفاقات، تصمیم گرفتیم در مرحله اول به سراغ شخصیت‌ها و فرماندهان شهید برویم تا فرمول کارآمدی هوافضا نشان داده شود؛ اینکه اصلاً هوافضا چطور توانسته به درجه‌ای برسد که بازدارندگی ایجاد کند و تکلیف جنگی را مشخص کند. برای پیدا کردن این فرمول، زندگی شخصیت‌ها و فرماندهان هوافضا را بررسی کردیم.

او درباره گستردگی شهدا در این زمینه و علت‌عدم توانایی در پرداختن به همه آن‌ها، اظهار کرد: پروژه نسبتاً وسیعی برای تحقیق و پژوهش درباره فرماندهان شروع شده بود و تنها محدود به این چهار شهید بزرگوار نبود. این چهار بزرگوار انتخاب شدند تا کتابشان در سالگرد شهادتشان منتشر شود. پژوهش وسیع‌تر از این بود و ادامه داشت، اما به دلیل در دسترس نبودن افرادی که باید با آن‌ها گفت‌وگو می‌شد، خروجی نهاییِ مدنظر اتفاق نیفتاد. افزون بر این، مقدور نیست که در یک سال بتوان کتاب‌های عمیقی برای همه این شخصیت‌ها نوشت.

غفارحدادی در ادامه به علاقه و سفارش سردار سیدمجید موسوی برای نگارش این مجموعه کتاب‌ها اشاره کرد و گفت: نوشتن این مجموعه هم به علاقه شخصی خودمان بود و هم درخواست و علاقه سردار سید مجید موسوی که دوست داشتند برای سالگرد این شهدای بزرگوار کتابی نوشته شود. این مجموعه شکل گرفت و فرمانده اصلی هوافضا و چهار فرمانده از رده‌های موشکی، پهبادی و پدافندی که همزمان در روز اول جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسیده بودند، برای این مجموعه انتخاب شدند. تا اینجا هرآنچه مصاحبه داشتیم به صورت روایت‌های کوتاه در این مجموعه آماده کردیم؛ مجموعه‌ای که هم خوش‌خوان است، هم ضمن آشنایی کلی با شهید، رفتار سازمانی‌شان را نشان می‌دهد؛ اینکه چه چیزی باعث شد این فرماندهان حتی در نبودشان بتوانند جنگ ۱۲ روزه را فرماندهی کنند. آن انسجام، سازماندهی، نظم و کارآمدی که وجود داشت، حاصل زحمات شبانه‌روزی این بزرگواران بوده است.

وی افزود: این مجموعه کتاب، مجموعه‌ای از مصاحبه‌هاست که به صورت روایت‌های موضوعی نوشته شده؛ مثلاً هر روایت عنوانی دارد و چندین خاطره ذیل آن عنوان در هم آمیخته شده‌اند و یک روایت واحد را شکل داده‌اند.

این نویسنده با اشاره به علت نوشتن روایت زندگی شهید حاجی‌زاده گفت: به دلیل سابقه‌ای که در نوشتن خاطرات شهید احمدی‌مقدم و شهید احمد کاظمی داشتم، (اگرچه شهید تهرانی‌مقدم فرمانده هوافضا نبود، اما اساس و پایه موشکی را او بنا کرد و شهید حاجی‌زاده شاگردِ برجسته‌ای برای ایشان بود که همان ویژگی‌ها را داشت)، می‌خواستم جریان پیداکردن شهید حاجی‌زاده و تهرانی‌مقدم را در این کتاب نشان دهم.

سردار موسوی صحت روایت کتاب‌ها را تایید کردند

غفارحدادی درباره مدت زمان نوشتن این مجموعه گفت: ما یک تیمی بودیم که از شهریور ۱۴۰۴ مصاحبه می‌گرفتیم و تا بهمن یا اسفند نگارش کتاب‌ها شروع نشد. با وجود سختی‌های جنگ ادامه دادیم و به خاطر رضایت سردار سیدمجید موسوی، هر طور بود کار را متوقف نکردیم و الحمدلله به سرانجام رسید. سردار موسوی هم پیش از چاپ، کتاب‌ها را خواندند و صحت روایت‌ها را تأیید کردند.

وی در پایان گفت: این کتاب‌ها بسیار خوش‌خوان و کم‌حجم هستند و برای آشنایی مردم با شهدا، به‌ویژه شهید حاجی‌زاده، می‌تواند قدم خوبی باشد. ان‌شاءالله کتاب‌ها و محتواهای بعدی از این شهدا در مناسبت‌های آینده منتشر شود.

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