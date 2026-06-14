جایزه جهانی شعر "امام شهید"
فراخوان بینالمللی جایزه جهانی شعر «امام شهید» منتشر شد.
به گزارش ایلنا، علیرضا قزوه دبیر جایزه جهانی شعر امام شهید اعلام کرد: این فراخوان از شاعران کشورهای مختلف خواسته است که سرودهای خود را درباره رهبری شهید و جایگاه ارزنده وی در جهان برای دبیرخانه این جشنواره واقع در سازمان فرهنگ و ارتباطات بفرستند.
وی افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با همکاری مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صدا وسیما، حوزه هنری و نهادهای فرهنگی کشور، از تمام شاعران، ادیبان و آزادگان جهان دعوت میکند تا در جشنواره جهانی شعر «امام شهید» شرکت کنند.
علیرضا قزوه افزود: انتشار شش مجموعه به زبانهای مختلف پیشبینی شده و تاکنون چهار مجموعه از این آثار فراهم آمده است. دو کتاب دربرگیرنده آثار شاعران ایرانی است، یک کتاب سرودهای شاعران عزیز افغانستانی را در برمیگیرد، شاعران اردو زبان نیز آثار خود را برای ما ارسال کردهاند که به اندازه مجموعهای پربار خواهد بود، علاوه بر اینها شاعران کودک و نوجوان نیز آثار پرشماری را ارسال کردهاند و کتابی نیز برای کودکان اختصاص خواهد یافت. آثاری نیز به زبانهای عربی و انگلیسی به دبیرخانه جایزه جهانی رسیده است که آنها در نیز در دست بررسی هستند.
دبیر این جایزه جهانی افزود هم اکنون هیئت انتخاب مشغول بررسی و گزینش برای کتاب و همینطور ارسال به هیئت داوران است.
علیرضا قزوه از شاعران خواست تا سرودههای خود را درباره رهبری و امام شهید به نشانی آقای رضا اسماعیلی به آیدی @r_esmaily در نرمافزار *"بله"* بفرستند تا در مجموعههایی که برای این منظور در حال تهیه است درج شود.
وی دربارهی برگزیدگان افزود: چهل شاعر به نیابت از رهبر شهید به زیارت اربعین مشرف میشوند. همچنین جوایز نفیس دیگری هم در نظر گرفته شده است که در مراسمی پرشکوه به آفرینشگران آثار برگزیده تقدیم خواهد شد.