به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این سینمایی در گونه اﮐﺸﻦ و ﮐﻤﺪی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش سیما پخش شود.

مدیر دوبله این سینمایی بهروز علی محمدی و صدابردار آن بهزاد توکلی است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، رضا الماسی، دانیال الیاسی، علیرضا باشکندی، شهراد بانکی، محمد بهاریان، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، محمد تنهایی، مریم جلینی، ارسلان جولایی، شراره حضرتی، امیر حکیمی، لادن سلطان پناه، ابوالفضل شاه بهرامی، مریم شاهرودی، پریا شفیعیان، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، فاطمه صبا، مهسا عرفانی، پویا فهیمی، امیرصالح کسروی، نسرین کوچک خانی، ملیکا ملک نیا، علی منانی، امیر منوچهری، بهمن هاشمی، نیما نکویی فرد، نازنین یاری و بهروز علی محمدی صداپیشه‌های این اثر بوده اند.

این فیلم درباره کیم بون‌جون، مامور سابق سازمان اطلاعات ملی کره است که حالا نویسنده شده است. او داستانی می‌نویسد که ناخواسته با یک عملیات واقعی تروریستی همخوانی دارد. با اجرای این عملیات در دنیای واقعی، او مظنون اصلی ماجرا می‌شود و توسط نهادهای امنیتی تحت پیگرد قرار می‌گیرد اما در نهایت فاش می‌شود که یکی از افسران ارشد سال‌ها از ذهن خلاق جون سوءاستفاده کرده و حالا قصد قربانی‌کردنش را دارد. جون با ترکیب مهارت‌های نویسندگی و نظامی، نقشه‌ی بزرگی می‌چیند و پرده از فساد نهاد امنیتی برمی‌دارد.

این فیلم با ترکیب موفق اکشن پرتحرک و کمدی موقعیت، ریتمی سرگرم‌کننده و پرانرژی ایجاد می‌کند.

داستان ایده‌ای خلاقانه دارد و پیوند میان تخیل یک نویسنده و یک توطئه واقعی امنیتی، کشش روایی قابل توجهی به فیلم می‌بخشد. شخصیت جون قهرمانی متفاوت است که علاوه بر توانایی‌های رزمی، از هوش، خلاقیت و مهارت نویسندگی برای مقابله با دشمنان استفاده می‌کند. فیلم با طرح موضوع سوءاستفاده از قدرت و فساد در نهادهای امنیتی کشور کره جنوبی، فراتر از یک اکشن ساده عمل می‌کند و لایه‌ای انتقادی به داستان می‌افزاید.

صحنه‌های تعقیب و گریز، درگیری‌ها و عملیات‌های امنیتی با طنز موقعیت ترکیب شده‌اند و از یکنواختی روایت جلوگیری می‌کنند. پیچش‌های داستانی و افشای تدریجی حقیقت درباره عامل اصلی توطئه، تعلیق مناسبی تا پایان فیلم ایجاد می‌کند. بازی‌های روان میان شخصیت‌ها، همراه با پایان‌بندی مبتنی بر افشای حقیقت و غلبه قهرمان بر سیستم فاسد امنیتی در دولت غرب گرای کره جنوبی، رضایت مخاطب را افزایش می‌دهد.

واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده‌سازی از شبکه‌ی نمایش، برای مخاطبان پخش شود.

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