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پخش زنده والیبال چین – کوبا و اسلوونی – ژاپن در شبکه ورزش

پخش زنده والیبال چین – کوبا و اسلوونی – ژاپن در شبکه ورزش
کد خبر : 1798748
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شبکه ورزش امروز دو دیدار از والیبال لیگ ملت‌های والیبال جهانی ۲۰۲۶ را برای هواداران والیبال به صورت مستقیم پوشش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز یکشنبه ۲۴ خرداد و در ادامه پنجمین روز از هفته نخست رقابت‌های والیبال مردان لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، والیبال بین دو تیم چین و کوبا را در ساعت ۱۲ و والیبال اسلوونی و ژاپن در ساعت ۱۵:۳۰ برای شما علاقمندان به ورزش والیبال به تصویر خواهد کشید. 

دیدارهای هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.

 

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