شهرزاد جواهری، بازیگر درگذشت
شهرزاد جواهری، بازیگر تئاتر و تلویزیون بر اثر ایست قلبی دارفانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا، شهرزاد جواهری، روز شنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت.
شهرزاد جواهری متولد سال ۱۳۵۶ در تهران و دارای مدرک کارشناسی حسابداری بود. جواهری فعالیت هنری خود را با حضور در نمایش «پرواز» به کارگردانی میکائیل شهرستانی آغاز کرد و در طول سالهای فعالیتش در آثار نمایشی و تلویزیونی متعددی به ایفای نقش پرداخت.
از جمله آثار تلویزیونی او میتوان به سریالهای «زیر آسمان شهر ۲»، «در مسیر زایندهرود»، «دفترخانه شماره ۱۳» و «تعطیلات دوستداشتنی» اشاره کرد.
زمان و مکان دقیق مراسم تشییع و بزرگداشت این هنرمند متعاقباً اعلام خواهد شد.