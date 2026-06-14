شهرزاد جواهری، بازیگر درگذشت

به گزارش ایلنا، شهرزاد جواهری، روز شنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت.

شهرزاد جواهری متولد سال ۱۳۵۶ در تهران و دارای مدرک کارشناسی حسابداری بود. جواهری فعالیت هنری خود را با حضور در نمایش «پرواز» به کارگردانی میکائیل شهرستانی آغاز کرد و در طول سال‌های فعالیتش در آثار نمایشی و تلویزیونی متعددی به ایفای نقش پرداخت.

از جمله آثار تلویزیونی او می‌توان به سریال‌های «زیر آسمان شهر ۲»، «در مسیر زاینده‌رود»، «دفترخانه شماره ۱۳» و «تعطیلات دوست‌داشتنی» اشاره کرد.

زمان و مکان دقیق مراسم تشییع و بزرگداشت این هنرمند متعاقباً اعلام خواهد شد.

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