پخش «محفل ستارهها ۳» در محرم و صفر
فیلمبرداری و ضبط فصل سوم برنامه تلویزیونی «محفل ستارهها» از روز دوشنبه ۲۵ خرداد آغاز میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامه، فصل سوم «محفل ستارهها» برای پخش در دهه سوم ماه محرم و دهه نخست ماه صفر آماده خواهد شد.
«محفل ستارهها» که ویژه مخاطبان کودک و نوجوان تولید میشود، در فصل جدید با اجرای احسان مهدی و حامد مدرس و با حضور حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، حسنین الحلو و حجتالاسلام کاظم روحبخش مقابل دوربین میرود.
این برنامه با محوریت کشف و معرفی استعدادهای قرآنی، آموزش مفاهیم اخلاقی و دینی و ایجاد فضایی شاد، آموزشی و سرگرمکننده برای کودکان و نوجوانان، در ۲ فصل گذشته با استقبال مخاطبان همراه بوده و فصل سوم آن نیز همزمان با تعطیلات تابستان برای این گروه سنی تولید میشود.
خانوادههایی که علاقهمند هستند فرزندانشان به عنوان تماشاگر در ضبط برنامه حضور داشته باشند، میتوانند از طریق سایت برنامه به آدرس mahfeltv۳. org یا با ارسال عدد ۲ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۱۴۵ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، فصل سوم «محفل ستارهها» پس از آغاز ضبط، در دهه سوم ماه محرم و دهه نخست ماه صفر روی آنتن خواهد رفت.