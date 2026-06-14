یک پاکستانی: کسی حریف ایران نیست

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نسیم نصرت، نویسنده و شاعر شناخته شده زبان‌های هندکو و پشتو، به همراه همسر خود با حسین چاقمی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور، دیدار کردند.

نسیم نصرت با اشاره به فعالیت‌های علمی و فرهنگی خانه فرهنگ ایران اظهار کرد: کتاب «رویای چشم باز»، سفرنامه عتبات عالیات اینجانب در سفر به عراق، که با تلاش خانه فرهنگ ایران در پیشاور به زبان فارسی ترجمه شده است، به زبان هندکو نیز ترجمه شده و موفق به کسب چندین جایزه معتبر از جمله جایزه آکادمی ادبیات پاکستان شده است.

وی تصریح کرد: داماد بنده به زودی به‌عنوان سفیر پاکستان در سوئیس مأموریت خود را آغاز خواهد کرد، ایشان نیز از علاقه‌مندان به حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ایران هستند.

همسر نسیم نصرت نیز در این دیدار، گفت: برنامه‌های فرهنگی، نشست‌های علمی و کنفرانس‌هایی که درباره شخصیت‌های برجسته دو کشور دوست و همسایه ایران و پاکستان برگزار می‌شود، موجب آشنایی هرچه بیشتر ما با این بزرگان شده است. یکی از شخصیت‌های تأثیرگذار که بنده به ایشان علاقه‌مند بوده و از اندیشه و سیره ایشان تأثیر پذیرفته‌ام، حضرت امام خمینی (ره) هستند.

وی افزود: این شخصیت بزرگ، امام خمینی (ره) بود که ما را به ایران و رهبران آن، به ویژه حضرت امام خامنه‌ای علاقه‌مند کرد. ما همواره از دوستداران ایران بوده و برای پیشرفت، سربلندی و آینده روشن این کشور دعاگو هستیم.

ایران اسلامی امروز نماد مقاومت و اقتدار است

همسر نسیم نصرت تأکید کرد: ایران نشان داد که کماکان با همان روحیه و تفکر استکبارستیز امام خمینی (ره) به راه خود ادامه می‌دهد و پس از سال‌ها، رهبر آن سیدعلی خامنه‌ای، جان خود را فدای اسلام می‌کند و آمریکا و اسرائیل را به زانو درآورده است؛ این حقیقت را در جوامع مسلمان، به ویژه اهل سنت پاکستان، به وضوح می‌توان مشاهده کرد.

وی به مقاله اخیر خود با عنوان «مرد مؤمن و مرد حر اقبال لاهوری، شهید ملت را سلامی آکنده از اشک و ارادت» که در سایت اخبار جهانی منتشر شده است، اشاره کرد و گفت: شهید امت، تفسیری شگفت‌انگیز از مفهوم شهادت ارائه کرد. ایشان با نثار جان خود، آیین و راه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را چنان زنده ساخت که همچون آن امام همام، تمام خانه و خاندان خویش را در مسیر حق و آرمان‌های الهی فدا کرد.

همسر نسیم نصرت خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایشان [قائد شهید] در حفظ و پاسداری از انقلاب و مقابله با دشمنان داخلی و خارجی نقش برجسته‌ای ایفا کردند و ایران را با وجود تحریم‌های اقتصادی در مسیر توسعه، پیشرفت و خودکفایی قرار دادند. جمهوری اسلامی ایران به دیواری مستحکم و نمادی بزرگ از مقاومت تبدیل شده است. همچنین در جنگ گذشته، شجاعت، دلاوری و عزت نفس رهبری عالی ایران در کنار ایستادگی، احساس مسئولیت و استقامت مردم، جلوه‌ای درخشان از اقتدار و پایداری بود که شایسته تحسین و ستایش است.

نسیم نصرت، از بانوان شناخته شده و فعال اجتماعی هندکو (اصیل پیشاور) و اهل شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوا پاکستان است. وی مدیر مدرسه خصوصی، نویسنده، ستون‌نویس و شاعر است.

نصرت، تحصیلات عالی خود را در دانشگاه پیشاور به پایان رساند و پس از آن به حرفه معلمی روی آورد. وی نخستین بانوی هندکوان از کوهات است که جایزه ادبی اباسین را دریافت کرده است.

نصرت در سفر خود به عتبات عالیات، سفرنامه‌اش را در قالب کتابی با عنوان «رویای چشم باز» به زبان اردو به رشته تحریر درآورده است. اگرچه وی تاکنون به ایران سفر نکرده است، اما فصل آخر کتاب خود را به ایران اختصاص داده و تعابیر زیبایی از زبان فارسی، ایران و به ویژه جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و ایران به کار برده است. این کتاب توسط خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پیشاور به فارسی ترجمه شده است.

نسیم نصرت، اهل سنت بریلوی و محب اهل بیت علیهم‌السلام است و در کتاب خود نوشته است: ما اهل سنت برای ادای حج به عمره رهسپار می‌شویم، اما از اهمیت و فضیلت اماکن متبرکه بی‌خبر هستیم یا اگر هم بدانیم، آن را مخصوص اهل تشیع می‌دانیم. نویسنده کتاب بر این باور است که اهل بیت، خاندان رسول خدا هستند و تمامی اماکن مقدس منسوب به ایشان، سرمایه و میراث کل امت اسلام هستند.

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