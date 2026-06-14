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توصیه وزیر ارشاد: صفوف متحد ملت را درهم نشکنیم

توصیه وزیر ارشاد: صفوف متحد ملت را درهم نشکنیم
کد خبر : 1798642
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیام هفتم خردادماه رهبر معظم انقلاب خطاب به مجلس نوشت: صفوف متحد ملت را درهم نشکنیم.

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی شنبه (۲۳ خردادماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: رهبر معظم انقلاب در پیام ۷ خرداد به مجلس فرمودند: اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولا و عملا مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه نوشت: آیا برخی مواضع و عملکردهایی که در این روزها و شب‌ها می‌بینیم، با این خطاب منطبق است؟ 

صالحی همچنین نوشت: صفوف متحد ملت را درهم نشکنیم.

 

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