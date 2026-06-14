توصیه وزیر ارشاد: صفوف متحد ملت را درهم نشکنیم

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی شنبه (۲۳ خردادماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: رهبر معظم انقلاب در پیام ۷ خرداد به مجلس فرمودند: اختلافات غیرموجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولا و عملا مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه نوشت: آیا برخی مواضع و عملکردهایی که در این روزها و شب‌ها می‌بینیم، با این خطاب منطبق است؟

صالحی همچنین نوشت: صفوف متحد ملت را درهم نشکنیم.

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