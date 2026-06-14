دعوت از تشکلهای مردمنهاد برای پیوستن به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای توسعه اجرای این قانون از تشکلهای مردمنهاد برای پیوستن به این سامانه دعوت کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، این دبیرخانه، فهرست تعدادی از تشکلهای مردمنهاد مشمول قانون را در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (iranfoia. ir) بارگذاری کرد. این اقدام در چارچوب شناسایی مؤسسات مشمول قانون و توسعه دامنه اجرای آن انجام شده است.
تاکنون هزاران موسسه عمومی دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی برای پاسخگویی به درخواستهای اطلاعات مردم در این سامانه فعالیت دارند اما بررسیها نشان میدهد تشکلهای درجشده در این فهرست تاکنون به سامانه متصل نشدهاند و بارگذاری نام آنها را میتوان دعوتی عمومی از سوی دبیرخانه کمیسیون برای پیوستن این مؤسسات به سامانه و اجرای الزامات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دانست.
علاقهمندان برای مشاهده فهرست این مؤسسات میتوانند به بخش «فهرست سازمانها» در بخش سایر موسسات مشمول در سامانه iranfoia مراجعه کنند. این فهرست در حال تکمیل و بروزرسانی است.
بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تشکلهای مردمنهاد، موسسات و انجمنهای انتفاعی و غیرانتفاعی در کنار سایر مؤسسات مشمول، موظف به رعایت الزامات قانونی در حوزه انتشار و دسترسپذیری اطلاعات هستند. در همین راستا، «شیوهنامه تشکلهای مردمنهاد» مصوب سال ۱۳۹۷ کمیسیون که به موجب ماده ۱۸ قانون و با تأیید رئیسجمهور ابلاغ شده، چارچوب اجرایی این تکالیف را مشخص میکند.
این شیوهنامه، تشکلهای مردمنهاد را نهادهایی داوطلبانه، غیردولتی و غیرانتفاعی معرفی کرده و آنها را ملزم میداند با رعایت چارچوبهای مشخص اطلاعاتی از جمله اساسنامه، مشخصات مدیران، گزارشهای عملکرد، خدمات ارائهشده، میزان و نحوه دریافت و هزینهکرد کمکهای مردمی و صورتهای مالی خود را در دسترس عموم قرار دهند.
دبیرخانه کمیسیون تأکید دارد اجرای این شیوهنامه میتواند به تقویت شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی در نهادهای مدنی کمک کند و گسترش پوشش سامانه iranfoia در میان تشکلهای مردمنهاد، گامی در جهت تحقق حق دسترسی شهروندان به اطلاعات خواهد بود.