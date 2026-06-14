چرا فوتبال فقط یک ورزش نیست؟
همزمان با برگزاری رقابتهای جام جهانی، برنامه تلویزیونی «تک به تک» با رویکردی متفاوت و ترکیبی از رقابت، آموزش و روایتهای تاریخی، از شبکه ورزش سیما پخش و بازپخش آن از شبکه امید روی آنتن خواهد رفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این برنامه در قالب ۲۵ قسمت تولید شده و تلاش دارد مخاطبان را فراتر از هیجانهای معمول فوتبال، به سفری در دل تاریخ و روایتهای کمتر شنیدهشده از جهان فوتبال و رخدادهای مرتبط با آن ببرد. در این رقابت تلویزیونی، شرکتکنندگان علاوه بر حضور در چالشهای متنوع و انجام مأموریتهای مسابقه، امکان کسب جوایز نقدی را نیز خواهند داشت.
«تک به تک» با هدف ایجاد تجربهای متفاوت از تماشای جام جهانی، تلاش میکند زاویهای تازه از این رویداد جهانی را پیش روی مخاطبان قرار دهد؛ زاویهای که در آن فوتبال تنها یک ورزش نیست، بلکه بهانهای برای کشف، یادگیری و شناخت بهتر تاریخ و فرهنگ کشورها محسوب میشود.
علاقهمندان برای ثبتنام و شرکت در این مسابقه میتوانند به نشانی hisstori. ir/tak-be-tak مراجعه کرده یا عدد ۷ را به سرشماره ۳۰۰۰۴۴۵ پیامک کنند.
گفتنی است این برنامه با شعار «جام جهانی را از زاویهای متفاوت ببینید» از شبکه ورزش پخش و از شبکه امید بازپخش خواهد شد.