پخش «خونه آبی ۳» در سالگرد جنگ ۱۲ روزه

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، فصل سوم مجموعه «خونه آبی» با عنوان «دماوند» در ۵ قسمت تولید شده و به زودی همزمان با سالگرد جنگ ۱۲ روزه از شبکه‌های صداوسیما پخش می‌شود.

این مجموعه در ژانر مستند - واقع‌نما با مخاطب نوجوان، روایتگر تجربه گروهی از نوجوانان در مسیر صعود به قله دماوند است؛ روایتی که در بستر روزهای جنگ ۱۲ روزه شکل گرفته و تجربه و مواجهه این نوجوانان با رخدادهای آن ایام را در کنار چالش‌های مسیر صعود، دنبال می‌کند.

«خونه آبی ۳» با حضور مستندسازان نوجوان مدرسه فیلمسازی آوینا در مرکز رسانه امید تولید شده است. در طرح این مجموعه موضوعاتی مثل رفاقت، همکاری و مسئولیت‌پذیری در بستر سفری گروهی دنبال می‌شود.

تهیه‌کنندگی این مجموعه را علی صالحی و سید امیرحسین موسوی به عهده دارند و مهدی زارعی بیدکی کارگردانی آن را به عهده دارد.

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