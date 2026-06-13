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مستند «داستان پیروزی ژرمن‌ها» از شبکه مستند

مستند «داستان پیروزی ژرمن‌ها» از شبکه مستند
کد خبر : 1798353
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مستند «داستان پیروزی ژرمن‌ها» که به روایت مسیر قهرمانی تیم ملی آلمان در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل می‌پردازد، امشب ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «داستان پیروزی ژرمن‌ها» اثری جذاب و دیدنی درباره تیم ملی فوتبال آلمان است؛ تیمی که با بهره‌گیری از نسل طلایی بازیکنان خود توانست عنوان قهرمانی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل را از آن خود کند و نامش را به عنوان بهترین تیم جهان به ثبت برساند. 

این مستند با نگاهی متفاوت، حواشی، چالش‌ها و مسیر دشواری را که ژرمن‌ها پیش از رسیدن به جام قهرمانی پشت سر گذاشتند، به تصویر می‌کشد و روایتگر تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی است که زمینه‌ساز موفقیت این تیم در بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان شد. 

مستند «داستان پیروزی ژرمن‌ها» امشب ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۹ صبح روی آنتن خواهد رفت.

 

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