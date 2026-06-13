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مسابقات امروز جام جهانی از شبکه سه

مسابقات امروز جام جهانی از شبکه سه
کد خبر : 1798352
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یکشنبه ۲۴ خرداد مسابقات فوتبال جام جهانی از برنامه «جام ۲۶» به صورت زنده پخش می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مسابقات جام جهانی فوتبال در قاره آمریکا در حال برگزاری است و یکشنبه مسابقاتی که از شبکه سه پخش می‌شود به شرح ذیل است: 

ساعت ۱:۳۰ بامداد گروه C برزیل - مراکش ورزشگاه متلایف محل برگزاری بازی آمریکا، رادرفورد شرقی نیوجرسی

ساعت ۴:۳۰ بامداد گروه C هایتی - اسکاتلند ورزشگاه ژیلت محل برگزاری بازی آمریکا، فاکسبرو ماساچوست

ساعت ۷:۳۰ صبح گروه D استرالیا - ترکیه ورزشگاه بی‌سی پلیس محل برگزاری کانادا، ونکوور 

ساعت ۲۰:۳۰ گروه E آلمان - کوراسائو ورزشگاه ان‌آرجی محل برگزاری آمریکا، هیوستون

ساعت ۲۳:۳۰ گروه F هلند - ژاپن ورزشگاه ای‌تی‌اندتی محل برگزاری آمریکا، آرلینگتون تگزاس

تمامی این مسابقات از برنامه «جام ۲۶» به صورت زنده پخش می‌شود. 

فوتبال دوستان عزیز می‌توانند این بازی‌ها را از شبکه سه تماشا کنند.

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