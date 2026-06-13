به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، با ثبت ۱۴۱۵ مخاطب و حدود ۱۰۰ میلیون تومان فروش در سامانه سمفا و در هفته اول اکران «قرار»، پردیس‌های سینمایی ملت و باغ کتاب تهران نیز به چرخه اکران فیلم‌های کوتاه «قرار» پیوستند.

بر این اساس، پردیس سینمایی ملت و پردیس سینمایی باغ کتاب در ادامه روند اکران «قرار»، میزبان علاقه‌مندان به فیلم کوتاه خواهند بود. این دو پردیس در کنار سایر سالن‌های نمایش‌دهنده، فرصت بیشتری را برای تماشای سه فیلم کوتاه «تخطی»، «سرود کلنل» و «های کپی» فراهم می‌کنند.

استقبال مخاطبان از این بسته اکران تاکنون نشان می‌دهد که فیلم کوتاه بیش از گذشته در حال تثبیت جایگاه خود در میان تماشاگران سینماست. اکران «قرار» که با هدف دیده‌شدن هرچه بیشتر فیلم‌های کوتاه و به همت انجمن سینمای جوانان ایران در حال برگزاری است، توانسته در مدت کوتاهی به دستاورد نسبتا قابل توجهی در گیشه دست پیدا کند و بار دیگر ظرفیت‌های این گونه سینمایی را به نمایش بگذارد.

گفتنی است پخش این آثار را موسسه سینمایی بهمن سبز برعهده دارد و تهیه بلیت تماشای آن‌ها از تمامی سامانه‌های بلیت‌فروشی امکان‌پذیر است.

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