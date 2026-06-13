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بازدید علی پروین از نمایشگاهی در فرهنگسرای نیاوران

بازدید علی پروین از نمایشگاهی در فرهنگسرای نیاوران
کد خبر : 1798328
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علی پروین ،امروز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، با حضور در فرهنگسرای نیاوران، از نقاشی‌های فریبا میریان با عنوان «شاخه همخون» دیدن کرد.

به گزارش ایلنا، علی پروین، از پیشکسوتان حوزه ورزش و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال کشورمان، روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵، با حضور در فرهنگسرای نیاوران، از نمایشگاه نقاشی فریبا میریان با عنوان «شاخه همخون» دیدن کرد. 

 در این بازدید که با همراهی مهران شیراوند رئیس فرهنگسرای نیاوران انجام‌شد، گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی، هنری این مجموعه و نقش آن به عنوان یکی از مراکز مؤثر در توسعه فرهنگ و هنر کشور ارائه شد. 

علی پروین نیز ضمن ابراز خرسندی از فضای فرهنگی و هنری فرهنگسرای نیاوران و تقدیر از آثار به نمایش‌درآمده در این نمایشگاه، بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تأکیدکرد. 

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