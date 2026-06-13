«جمعههای تئاتر شهر» با بازیگران سینمای ایران
چهارمین رویداد «جمعههای تئاتر شهر» عصر روز جمعه بیست و دوم خرداد با نمایش فیلم تئاتر «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادر برهانی مرند در حضور تعدادی از عوامل این اثر نمایشی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» عصر روز جمعه بیست و دوم خرداد در حالی به میزبانی تالار مشاهیر این مجموعه برگزار شد که تعدادی از عوامل پروژه نمایشی «رمولوس کبیر» به کارگردانی نادر برهانی مرند به بهانه اکران فیلم این تئاتر در رویداد چهارم «جمعههای تئاتر شهر» از تجربه حضور در پروژهای سخن گفتند که برای آنها دربرگیرنده تجربه متفاوتی بود.
هادی عامل کارگردان و بازیگر که در زمان تولید و اجرای نمایش «رمولوس کبیر» به عنوان دستیار کارگردان گروه اجرایی این پروژه را همراهی میکرد، قبل از نمایش فیلم، متنی از نادر برهانی مرند کارگردان نمایش را که به بهانه برگزاری ویژه برنامه «جمعههای تئاترشهر» نوشته شده بود برای حاضران در تالار مشاهیر قرائت کرد.
برهانی مرند که به دلیل سپری کردن دوران نقاهت و درمان ناشی از سانحه تصادف رانندگی روزهای گذشته قادر به حضور در این برنامه نبود، در این متن ضمن قدردانی از برگزاری ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» و اشاره به مصائب و مشکلات تولید و اجرای این اثر، از تجربه کارگردانی نمایشی گفت که بازیگران و دیگر اعضای گروه اجراییاش در حوزه طراحی و تولید اکنون از چهرههای موفق سینما و تئاتر کشورمان هستند.
رحیم نوروزی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و از اعضای گروه بازیگران نمایش «رمولوس کبیر» هم در این برنامه ضمن ارائه خاطراتی از حضورش در مجموعه تئاتر شهر به عنوان بازیگر آثار نمایشی مختلف گفت: اصلا نمیدانستم باید در این برنامه حرف بزنم اما وقتی امروز به بهانه اکران فیلم تئاتر نمایش نادر برهانی مرند به تالار «مشاهیر» آمدم، یاد خاطرات تلخ و شیرینم در ایامی که اینجا تالاری برای اجراهای دانشجویی بود افتادم. زمانی که من و بسیاری از هم نسلانم در اینجا تجربههای بسیار ارزشمندی را از سرگذراندیم و برای من دربرگیرنده روزهای مهمی بود که هیچ گاه آنها را فراموش نمیکنم.
وی افزود: تجربه حضور در نمایش «رمولوس کبیر» گرچه بازی در یک نقش کوتاه بود، اما قطعا توانست تبدیل به یکی از تجربههای خوب و مهم من در عرصه بازیگری شود. مسیری که به واسطه حضور هنرمندان تراز اول آن روزهای تئاتر ایران و هنرمندی چون نادر برهانی مرند در کنار یک گروه حرفهای از عوامل طراحی و تولید منجر به ارائه اثری شد که توانست به عنوان یکی از پرمخاطبترین نمایشهای آن سالها لقب بگیرد. مسیری که وقتی امروز میبینیم نزدیک به ۱۷ سال از آن میگذرد برایم باورکردنی نیست که این همه سال طی شده و من همچنان فکر میکنم انگار همین دیروز بود که مشغول تمرین آن بودیم.
این بازیگر شناخته شده تئاتر در ادامه صحبتهای خود بود که ضمن ارائه خاطراتی از روند تمرین تا اجرای این نمایش گفت: به خوبی یادم هست که درآن زمان بهرام افشاری به عنوان بازیگری که تازه از تئاتر همدان به تئاتر تهران و مکتب آموزشی زنده یاد حمید سمندریان آمده بود، به واسطه توانمندیها و نقش آفرینیاش در همین نمایش «رمولوس کبیر» توسط کورش نریمانی (مشاور پروژه)، به سریال «پایتخت» وارد شد. هنرمندان دیگری چون هوتن شکیبا هم چنین سرنوشتی برایشان رقم خورد و ما دیدیم که توانمندی و ظهور استعدادشان در این پروژه، مولفه مهمی برای ورودشان به عرصههای ممتاز بازیگری شد.
نوروزی در بخش پایانی صحبتهای خود تصریح کرد: بدون تردید آنچه ما در آن دوران تجربه کردیم با آن چه در این سالها اتفاق افتاده تفاوتهای زیادی دارد. مسیری که اصلا مسائل مادی در آن نقش بسیار کمی داشت و ما با جان و دل تمرین میکردیم تا بتوانیم بهترین اجرا را روی صحنه پیش روی مخاطبان ارائه کنیم. آن روزها، روزهای خوبی برای ما و تئاتر بود که هنرمندان از طیفها و روحیات مختلف و متفاوت میتوانستند کنار هم تمرین کنند. موضوعی که گرچه برای کارگردان و گروه تولید بسیار سخت است اما هرچه بود، حضور در تجربه گرانقدری بود که همچنان بعد از ۱۷ سال به آن میبالم.
کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر هم در این مراسم گفت: بیتردید بنده و همه همکارانم در تئاتر شهر با تمام توان کنار هنرمندانی چون نادر برهانی مرند هستیم. هنرمندی که اثر جدیدش یک «درام مِلی» و با اهمیت است که امیدوارم هرچه زودتر با بهبودی کامل این هنرمند بتوانیم میزبان خوبی برای اجرای پروژه او باشیم. چرا که معتقدیم تئاتر شهر جای امثال هنرمندانی چون نادر برهانی مرند است.