«بچهشو» روی صحنه میرود
«بچهشو» نخستین بازیتئاتر تعاملی کودک و نوجوان به کارگردانی اشکان درویشی روی صحنه میرود.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش تعاملی «بچهشو» به نویسندگی، تهیهکنندگی و کارگردانی اشکان درویشی، از ۱۲ تیر در پردیس سینمایی کوروش روی صحنه میرود.
«بچه شو» با رویکردی تعاملی، تلاش دارد در فضایی نمایشی و آموزشی، کودکان و نوجوانان را به بخشی از روند اجرا تبدیل کند؛ جایی که مخاطبان تنها تماشاگر نیستند و در جریان نمایش نقشآفرینی میکنند.
این اثر با همراهی روانشناسان و مشاوران تخصصی کودک و نوجوان طراحی شده است و هدف آن پرداختن به موضوعاتی همچون شناخت تواناییها، استعدادیابی، تقویت مهارتهای فردی و اجتماعی، شناسایی نقاط قوت و ضعف کودکان و آشنایی با چالشهای رفتاری و اجتماعی در قالب بازی و نمایش است.
شعار اصلی این پروژه بر این باور استوار است: «بچهها آن چیزی که ما میخواهیم نمیشوند، بلکه آن چیزی میشوند که ما هستیم»؛ رویکردی که در ساختار نمایشی «بچه شو» نیز بازتاب یافته و تلاش میکند مفاهیم تربیتی را در قالبی سرگرمکننده و آموزنده به مخاطبان منتقل کند.
اشکان درویشی که پیشتر با آثار کودک و نوجوان «شهر جادو» و «جومانجی» توانسته بود مخاطبانی را جذب کند، این بار با تجربهای تازه در حوزه تئاتر تعاملی به سراغ کودکان و نوجوانان آمده است.
«بچه شو» این روزها مراحل پایانی آمادهسازی خود را پشت سر میگذارد و قرار است با ساختاری مبتنی بر مشارکت مستقیم مخاطبان، تجربهای تازه را برای خانوادهها و کودکان رقم بزند.
بازیگران و دیگر عوامل این نمایش بهزودی در اخبار تکمیلی معرفی میشوند.