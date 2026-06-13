به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، «روزی در تونگ یانگ»، «آدم ربایی»، «آنفولانزا»، «دایره تصادف و فرار» و «در سرزمین گنهکاران»؛ فیلم‌هایی هستند که از شبکه تهران پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «روزی در تونگ یانگ» به کارگردانی «هان گیونگ تاک»، شنبه ۲۳ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی یو این یانگ، لی می‌دو و پارک جونگ چول خواهیم دید: هیه اون زن جوانی است که در کارش بسیار موفق است. او سال‌ها است که از دوستش سونگ سون خبری ندارد و دوست دارد که او را ببیند و به همین منظور به زادگاه او تونگ یانگ می‌رود. او متوجه می‌شود که سونگ سون دو فرزند دارد. سونگ سون و همسرش دو گوان سعی می‌کنند که جاهای دیدنی تونگ یانگ را به هیه اون نشان دهند. هیه اون در آنجا احساس خوبی دارد و…

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فیلم سینمایی «آدم ربایی» به کارگردانی «مارتین‌تری رینت»، یک شنبه ۲۴ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی راجر هاور، رینات چالتون، وان آچات و گیج نابر خواهیم دید: رم پدر پیری دارد که پس از بیست سال کار در کارخانه اخراج شده است. و وضع مالی خوبی ندارد که تصمیم می‌گیرد پیشنهاد دزدیدن آقای بردمن کارخانه دار را بدهد. آدم دزدها بردمن را می‌دزدند و سه هفته در یک اتاق کوچک نگهداری می‌کنند و از او مبلغ هنگفتی پول می‌گیرند اما…

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فیلم سینمایی «آنفولانزا» به کارگردانی «سانگ سو کیم»، دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سو ئه، جانگ هیوک و پارک مین‌ها خواهیم دید: کیم این هیه پزشکی که با ماشین تصادف کرده و جیکو که یک امدادگر است او را از حفره‌ای که با ماشین در آن افتاده نجات می‌دهد. جیکو از کیم خوشش آمده که متوجه می‌شود که او دختری به نام میره دارد و کاملا ناامید می‌شود. تا این که میره به او می‌گوید که مادر و پدرش از هم جدا شده اند. در اثر ورود نیروی کار قاچاقی از خارج از کشور بیماری مسری آنفلوآنزای مرغی در کره شیوع پیدا می‌کند و بعد از تحقیقات مشخص می‌شود که یک نفر از آن‌ها زنده مانده است. شرایط بسیار سخت می‌شود. میره هم که بیماری را گرفته جز افراد آلوده باید قرنطینه شود ولی کیم نمی‌خواهد از او جدا شود و جیکو خودش را به جای او معرفی می‌کند و به بخش افراد آلوده می‌رود. کیم پادتن را از بدن بازمانده می‌گیرد و به میره تزریق می‌کند ولی…

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فیلم سینمایی «دایره تصادف و فرار» به کارگردانی «جان هی هان»، سه شنبه ۲۶ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هایو جین کونگ، جان یول ریو و جانگ سوک جو خواهیم دید: شی یون به دایره تصادف و فرار در اداره پلیس که کارشان گیر انداختن رانندگانی است که پس از تصادف فرار کرده اند، منتقل می‌شود. همکار نزدیک شی یون در اداره مین جو است که قبلا در پی تصادفی که با بازرس سو داشته دستگیر شده است. بارزس سو وی را تحت حمایت خود قرار داده به طوری که پس از مجازات به استخدام اداره پلیس در امده است. جه چول جونگ رئیس یک شرکت بزرگ است که مین جو و دوستانش به او مشکوک هستند و…

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فیلم سینمایی «در سرزمین گنهکاران» به کارگردانی «رابرت لورنتس»، چهارشنبه ۲۷ خرداد ماه ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

این فیلم با بازی لیام نیسون، کری کاندون، دزموند ایستوود و کانر مک نیل؛ درباره فینبار مورفی یک مرد میانسالی است که در یکی از روستاهای ایرلند شمالی زندگی می‌کند و حرفه‌اش آدمکشی است. او از این کار منزجر شده و می‌خواهد دست از این کار بکشد. یک گروه تروریستی به رهبری زنی به نام درین به روستا می‌ِآیند که پنهان شوند. کرتیس برادر درین دختر بچه‌ای به نام مویا را کتک می‌زند و دختر که یتیم است پناهگاهی ندارد. فینبار، کرتیس را می‌کشد ولی…

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