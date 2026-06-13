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بازیگران کودک و نوجوان نمایش «دخترک کبریت‌فروش» معرفی شدند

بازیگران کودک و نوجوان نمایش «دخترک کبریت‌فروش» معرفی شدند
کد خبر : 1798245
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همزمان با آغاز مراحل آماده‌سازی نمایش «دخترک کبریت‌فروش» به نویسندگی و کارگردانی آرمین اقراری، بازیگران کودک و نوجوان این اثر نمایشی معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، نمایش «دخترک کبریت‌فروش» برگرفته از داستان ماندگار «دخترک کبریت‌فروش» اثر هانس کریستین اندرسن است که با رویکردی اجتماعی و با نگاهی به دغدغه‌های کودکان و نوجوانان روی صحنه خواهد رفت.

 

بازیگران کودک و نوجوان نمایش «دخترک کبریت‌فروش» معرفی شدند

 

در این اثر نمایشی، نیکو هژبری ماهانی، دیانا نوری و گندم شعبانی به عنوان بازیگران کودک و نوجوان حضور دارند. این هنرمندان پیش از این نیز در پروژه‌های مختلف سینمایی، تلویزیونی و تئاتری به ایفای نقش پرداخته‌اند و تجربه حضور در آثار نمایشی و تصویری متعددی را در کارنامه هنری خود دارند.

نمایش «دخترک کبریت‌فروش» به نویسندگی و کارگردانی آرمین اقراری و تهیه‌کنندگی بشیر اله‌وردی در ژانر درام اجتماعی تولید می‌شود.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به دستیار کارگردان: مالک خادمی، منشی صحنه و برنامه ریز: ستایش افشار نادری، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق سیادت، آهنگساز : شاهرخ حصیم، تنظیم و میکس و مستر: علی عاقبت بخیر، صدابردار: علی عاقبت بخیر و طراح حرکت: مژده مسکنی اشاره کرد.

اطلاعات تکمیلی درباره زمان و محل اجرای این نمایش متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

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