فروش میلیاردی ۷ نمایش/ رکورد «سندباد و فیروز»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه (۲۲ خردادماه)، اعلام شد.

نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که از ۳۱ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ نفر و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت ماه) با ۱۴ اجرا، یکهزار و ۳۶۷ مخاطب و فروشی معادل ۳۱۶ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان از تئاتر شهر خداحافظی کرد.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از ۲۴ اردیبهشت ماه اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا ۲۲ خرداد ماه با ۲۵ اجرا و ۸۳۰ تماشاگر به فروشی معادل ۱۷۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «بی‌هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از ۳۱ اردیبهشت ماه اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده بود، تا ۲۲ خرداد با ۱۹ اجرا و یکهزار و ۳۳۰ تماشاگر، به فروشی معادل ۳۰۰ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «گاوداری» به کارگردانی محمد نژاد هم که از ۲۵ اردیبهشت ماه در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده بود؛ ۲۰ خردادماه با مجموع ۲۱ اجرا، ۷۰۹ مخاطب و فروشی معادل ۱۲۴ میلیون و ۷۵هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد نیز که از ۳۱ اردیبهشت ماه اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۴۴ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده تا ۲۲ خردادماه با ۲۷ اجرا و یکهزار و ۱۸۶ مخاطب، ۲۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بابایی بخند» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی که از ۲۰ خردادماه در تالار هنر با ظرفیت صندلی ۲۴۴ نفر و بلیت ۱۸۷ هزار تومانی به صحنه رفته است؛ پس از پشت سرگذاشتن سه اجرا، میزبان ۱۷۵ تماشاگر بوده و به فروش ۲۴ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «سندباد و فیروز» به کارگردانی محمود موسوی نیز که از ۳۱ اردیبهشت ماه در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ۱۸ اجرا، میزبان یکهزار و ۶۴۱ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ۳۶۰ میلیون و ۲۹۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.

در مجموع، ۶ هزار و ۲۳۸ نفر از هفت نمایش روی صحنه با فروش یک میلیارد و ۵۰۴ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان، دیدن کرده‌اند.

نمایش «اژدهاک» با فروش بالای ۲۰۰ میلیون توانست رکورد فروش این سالن کوچک را از ابتدای سال ۱۴۰۵ بشکند. عنوان پرفروش‌ترین نمایش هم به نمایش ایرانی «سندباد و فیروز» در تماشاخانه سنگلج با فروش حدود ۳۶۰ میلیون تومان می‌رسد.

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