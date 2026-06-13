همکاری سازمان فناوری اطلاعات و کتابخانه ملی برای توسعه خدمات هوشمند

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، ضمن بازدید از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و نشست مشترک با غلامرضا امیرخانی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی با تشریح مأموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه امنیت سایبری، از ارائه خدمات پایه امنیت سایبری به دستگاه‌های غیرزیرساختی کشور و پایش مستمر وضعیت امنیتی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

وی همچنین با اشاره به عملکرد زیرساخت‌های دیجیتال کشور در جریان جنگ ۴۰ روزه، اعلام کرد: بیش از یک میلیارد تراکنش در مرکز ملی تبادل اطلاعات به ثبت رسیده و خدمات اصلی دولت الکترونیک بدون اختلال مؤثر به شهروندان ارائه شده است.

به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاونت امنیت این سازمان نیز در همین بازه زمانی بیش از ۵۷۰ حمله بزرگ سایبری را شناسایی و مهار کرده است.

توسعه خدمات هوشمند و تکمیل زنجیره دولت دیجیتال

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های خدمات هوشمند، سامانه‌ها و جویشگرهای ملی از جمله Iran. ir و جویشگر تخصصی خدمات دولت را از ظرفیت‌های مهم کشور در این حوزه برشمرد و گفت: تاکنون بیش از هفت هزار و ۳۰۰ خدمت دولتی دارای شناسه شده‌اند و بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه، این خدمات باید به‌تدریج به‌صورت هوشمند ارائه شوند.

وی افزود: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق دولت هوشمند به‌طور مستمر رصد و ارزیابی می‌شود تا فرآیند ارائه خدمات دیجیتال با سرعت بیشتری دنبال شود.

کتابخانه ملی؛ سرمایه راهبردی داده و دانش کشور

در ادامه این نشست، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با تشریح جایگاه این مجموعه، کتابخانه ملی را یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و فرهنگی کشور دانست و به نقش آن در شکل‌گیری قطب فرهنگی پایتخت در کنار سایر نهادهای علمی و فرهنگی اشاره کرد.

وی همچنین جامعه مخاطبان این مجموعه را متشکل از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و نخبگان علمی دانست و بر اهمیت تأثیرگذاری این گروه‌ها در فضای علمی و اجتماعی کشور تأکید کرد.

مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بخش دیگری از نشست، با اشاره به تحولات شتابان فناوری در حوزه‌هایی نظیر هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و خدمات ابری، بر ضرورت تدوین نقشه راه جدید تحول دیجیتال این سازمان تأکید کردند.

تدوین تفاهم‌نامه مشترک برای همکاری‌های فناورانه

در این نشست، سازمان فناوری اطلاعات ایران آمادگی خود را برای همکاری در حوزه‌های مختلف اعلام و پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک برای پیگیری موضوعاتی همچون زیرساخت‌های ابری، تحول دیجیتال، معماری سامانه‌ها و مدیریت داده‌ها را مطرح کرد.

دو طرف همچنین با تأکید بر اهمیت داده در توسعه فناوری‌های نوین، منابع اطلاعاتی و آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی را از ارزشمندترین مجموعه‌داده‌های کشور برشمردند و بر ضرورت آماده‌سازی، استانداردسازی و بهره‌برداری از این ظرفیت در توسعه خدمات هوشمند تأکید کردند.

در پایان این نشست، دو طرف بر تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک توافق کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه، زمینه همکاری در حوزه‌های ذخیره‌سازی ابری، مراکز داده، تحول دیجیتال، سامانه‌های ملی، مدیریت اسناد الکترونیکی، استانداردسازی خدمات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی فراهم خواهد شد و مقرر شد مقدمات اجرایی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن دنبال شود.

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