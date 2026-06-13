به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش امروز شنبه ۲۳ خرداد و در ادامه چهارمین روز از هفته نخست رقابت های والیبال مردان لیگ ملت های ۲۰۲۶، والیبال بین دو تیم چین و ژاپن را در ساعت ۱۲، والیبال کوبا و اسلوونی در ساعت ۱۵:۳۰ و رقابت تیم های برزیل رتبه دومی و صربستان رده سومی را در ساعت ۱۷:۳۰ به صورت زنده پوشش می دهد‌.

در ادامه نیز تقابل بلغارستان و آرژانتین نیز در ساعت ۲۲ برای شما علاقمندان به ورزش والیبال به تصویر خواهد کشید. دیدار‌های هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.

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