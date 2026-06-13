اجرای پویش ملی «همسخن» در کتابخانههای عمومی سراسر کشور
به مناسبت هفته خانواده، سلسله نشستهای تخصصیِ گفتوگوی بیننسلی با عنوان پویش «همسخن» از ۲۱ تا ۲۴ خردادماه در ۱۴ استان کشور در حال برگزار است.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، همزمان با فرارسیدن روز خانواده، نهادهای فرهنگی کشور با هدف تقویت بنیان خانواده و گسترش فرهنگ گفتوگو، رویداد ملی «همسخن» را در کتابخانههای عمومی ۱۴ استان کشور کلید زدند.
این پویش که حاصل همکاری مشترک «نهاد کتابخانههای عمومی کشور» و «مدرسه سیمرغ» است، از ۲۱ تا ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵ در حال برگزاری است. در این برنامه، تسهیلگران آموزشدیده و متخصصِ مدرسه سیمرغ که تاکنون تجربه هدایت بیش از ۲۰ هزار مخاطب را در زمینههای ارتباطات خانوادگی داشتهاند، با حضور در کتابخانههای عمومی، بستری امن برای گفتوگوی والدین و اشتراک تجربه فراهم میکنند.
اهمیت گفتوگو در شرایط امروز
در شرایطی که تغییرات سریع اجتماعی، شکافهای ارتباطی را در برخی خانوادهها دامن زده است، پویش «همسخن» بر این باور است که بازگشت به «شنیدنِ فعال» و «همدلی»، کلید اصلی حفظ انسجام خانوادگی است. این نشستها نه به عنوان کارگاههای سخنرانیمحور، بلکه به عنوان فضاهایی برای «یادگیری از یکدیگر» طراحی شدهاند تا اعضای خانواده بتوانند با وجود اختلافنظرها، پیوندهای عاطفی خود را ترمیم کنند.
گستره ملی و شبکه تسهیلگری
این رویداد با بهرهگیری از حدود ۴۰ نفر از ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ تسهیلگر متخصصِ مدرسه سیمرغ در ۶۰ شهر کشور، دراین گام در ۱۴ استان و در استانهای تهران/قم/خراسان رضوی/اصفهان/کرمان/یزد/مازندران/گیلان/آذربایجان شرقی/هرمزگان/فارس/خوزستان/قزوین/اردبیل اجرا میشود. هدف از این مشارکت، تبدیل کتابخانهها به کانونهای پویای تربیتی و اجتماعی است تا خانوادهها بتوانند در فضایی فرهنگی، راهکارهای تازه برای مواجهه با چالشهای عصر حاضر را بیابند.
مدرسه سیمرغ با تأکید بر اینکه خانواده ایرانی همچنان اصلیترین تکیهگاه و سرچشمه آرامش است، از عموم خانوادهها، به ویژه مادران و پدران دعوت میکند تا با حضور در کتابخانههای عمومی شهر خود، در این تجربه جمعی برای بازآفرینیِ همدلی سهیم شوند.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای شرکت در جلسات، میتوانند به کتابخانههای عمومی خصوصا کتابخانههای مرکزی شهرهای میزبان مراجعه کنند.