«رنجگاه»؛ تازهترین اثر امیرحسین رئوفی+صوت
دستنگاشتِ شریف لطفی
«رنجگاه»؛ تازهترین اثر امیرحسین رئوفی منتشر و روانه بازار موسیقی کشور شد. این قطعه بخش نخست کنسرت تکنوازی سنتور امیرحسین رئوفی است که آذرماه ۱۴۰۳ در تالار رودکی اجرا شد.
به گزارش ایلنا، آهنگ و نماهنگ «رنجگاه» به آهنگسازی و نوازندگی امیرحسین رئوفی منتشر شد.
«رنجگاه» بخش نخست کنسرت تکنوازی سنتور امیرحسین رئوفی است که آذرماه ۱۴۰۳ در تالار رودکی اجرا و بهصورت زنده ضبط شده است.
این اثر با انتشار از سوی «نشر موسیقی درنگ» در دسترس علاقهمندان سنتورنوازی معاصر قرار گرفته است.
دستنگاشتِ شریف لطفی (پِداگوگِ موسیقی، رهبر ارکستر و مؤسس دانشکدهی موسیقی دانشگاه هنر تهران) درباره این نواخت:
«گرامی امیرحسین رئوفی؛ اجرای تکنوازی شما با ساز سنتور، در تالار رودکی، زیر عناوین: «رنجگاه» و «آن دستها» را اندیشهای نو در مسیر آکادمیک موسیقی ایرانی، میدانم. پایبندیِ اجرای شما به عناصر موسیقی ایران و تاکید بر فضاهای به دور از تکرار اندر تکرارها، نویدبخش آزاداندیشیِ روشمند، در عرصهی موسیقیِ آکادمیک کشور عزیزمان، ایران است. »
«رنجگاه» با پوستر و موشنگرافیِ حمیدرضا سوسنی، تدوین و جلوههای بصریِ نرگس مظاهری و پالایش صدا توسط فرزان روزبهانی تهیه و تولید تولید شده است.
همچنین بخش دوم این کنسرت با عنوان «آن دستها» (به یاد دنیا فنیزاده) پیشتر منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفتهاست.
«رنجگاه» هماکنون از طریق رسانههای مجاز موسیقی ایران در قالب اثر شنیداری و تصویری (نماهنگ) در دسترس است.