اول محرم ۱۴۰۵ چه روزی است؟

به گزارش ایلنا، براساس اعلام تقویم رسمی کشور و محاسبات دقیق نجومی، اول محرم ۱۴۴۸ هجری قمری مصادف با سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود. این روز، آغاز ماه اندوه و سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و برنامه‌ریزی برای مراسم عزاداری از همین تاریخ شروع می‌شود.

براساس اعلام تقویم رسمی ایران و تایید منابع نجومی، اول محرم ۱۴۴۸ هجری قمری برابر است با:

هجری شمسی: سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵

میلادی: Tuesday, ۱۶ June ۲۰۲۶

آغاز ماه محرم (اول محرم) سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ ۱ محرم ۱۴۴۸ Tuesday, ۱۶ June ۲۰۲۶

تاسوعای حسینی (۹ محرم) چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵ ۹ محرم ۱۴۴۸ Wednesday, ۲۴ June ۲۰۲۶

عاشورای حسینی (۱۰ محرم) پنجشنبه ۴ تیر ۱۴۰۵ ۱۰ محرم ۱۴۴۸ Thursday, ۲۵ June ۲۰۲۶

اربعین حسینی چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ ۲۰ صفر ۱۴۴۸ Wednesday, ۵ August ۲۰۲۶

پایان ماه محرم (۳۰ محرم) چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵ ۳۰ محرم ۱۴۴۸ Wednesday, ۱۵ July ۲۰۲۶

محرم، تنها یک ماه در تقویم نیست؛ بلکه ماهی است که تاریخ اسلام را دگرگون کرد. محرم ۱۴۰۵ هجری قمری (مصادف با اکتبر ۱۹۸۴ میلادی) نیز یکی از همان ماه‌هایی بود که مسلمانان در سراسر جهان، بار دیگر با پیام عاشورا تجدید عهد کردند.

چرا محرم اینقدر مهم است؟

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «شهر الله المحرم» (محرم، ماه خداست). این ماه: یکی از چهار ماه حرام است: ماهی که در آن جنگ حرام است. سیدالشهور نامیده می‌شود: سرور ماه‌های سال. ماه قیام و شهادت است: ماهی که امام حسین (ع) در آن قیام کرد.

«بحارالانوار، جلد ۲، بخش ۱، صفحه ۱۱۲»

وقایع کلیدی محرم

۱ محرم آغاز سال قمری

۲ محرم ورود امام حسین (ع) به کربلا

۷ محرم بسته شدن آب بر امام و یارانش

۱۰ محرم (عاشورا) شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش

۲۰ محرم (اربعین) بازگشت اهل بیت به کربلا

«لهوف، سید بن طاووس، بخش ۱، صفحه ۱۵۶»

پیام محرم برای امروز ما

محرم تنها یک ماه عزاداری نیست؛ بلکه ماهی است که پنج پیام بزرگ دارد:

قیام در برابر ظلم: سکوت در برابر ظلم، جایز نیست.

ایثار و فداکاری: امام حسین (ع) و یارانش جان خود را فدا کردند.

حفظ دین: هدف قیام عاشورا، حفظ اسلام اصیل بود.

وحدت اسلامی: محرم ماهی برای اتحاد مسلمانان است.

بیداری امت: عاشورا باعث بیداری مسلمانان در طول تاریخ شده است.

«نهضت حسین (ع)، جلد ۴، بخش ۱، صفحه ۱۷۸»

آداب محرم

عزاداری برای امام حسین (ع)

روزه گرفتن در روزهای اول محرم (به جز روز عاشورا)

زیارت امام حسین (ع) در روز عاشورا

انفاق و کمک به نیازمندان

قرائت زیارت عاشورا

«مصباح المتهجد، جلد ۱، بخش ۱، صفحه ۶۷»

محرم در قرآن

خداوند در قرآن می‌فرماید:

«تعداد ماه‌ها نزد خدا دوازده ماه است… چهار ماه از آن‌ها حرام است.» (توبه: ۳۶)

«تفسیر المیزان (ترجمه)، جلد ۵، بخش ۱، صفحه ۲۰۳»

محرم ماهی است که هرگز پایان نمی‌یابد؛ زیرا پیام عاشورا تا روز قیامت زنده خواهد ماند. هر سال محرم می‌آید تا به ما یادآوری کند که: در برابر ظلم باید ایستادگی کرد. حفظ دین بر همه چیز مقدم است. شهادت در راه خدا، زندگی ابدی است. این پیامی است که تاریخ را دگرگون کرد و تا ابد زنده خواهد ماند.

منابع: قرآن کریم (سوره توبه، آیه ۳۶)، بحارالانوار، لهوف، تفسیر المیزان، مصباح المتهجد، تاریخ تحلیلی اسلام، نهضت حسین (ع)

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