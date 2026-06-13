اجرای «نقشی بر میناب» در موزه هنرهای معاصر

به گزارش ایلنا، موزه هنرهای معاصر تهران، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر، روز یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ برنامه «نقشی بر میناب» را با محوریت بازخوانی هنری و فرهنگی فاجعه میناب برگزار می‌کنند.

این برنامه از ساعت ۱۵ در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار خواهد شد و شامل مجموعه‌ای از اجراهای هنری، موسیقایی و پرفورمنس با حضور هنرمندان هرمزگان و هنرمندان معاصر ایران است.

در بخش نخست این رویداد، اجرای زنده جهله‌نگاری (نقاشی بر روی جهله، سفال سنتی میناب) از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار می‌شود. همچنین از ساعت ۱۷، کوارتت بادی «از میان آوار» با آهنگسازی میلاد آقایی و به یاد کودکان شهید میناب پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

بخش دیگر این برنامه با عنوان «جستجوی حقیقت در خاک جنوب» به اجرای پرفورمنس اختصاص دارد که از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود.

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