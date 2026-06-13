به گزارش ایلنا، انجمن هنرمندان مجسمه‌ساز ایران طی انتشار پیامی. درگذشت مرتضی نعمت‌اللهی هنرمند عرصه تجسمی و مجسمه‌ساز را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است؛

با نهایت تأسف و اندوه، درگذشت هنرمند برجسته و پیشکسوت، استاد مرتضی نعمت‌الهی را به خانواده گرانقدر ایشان، دوستان و شاگردان گرامی و جامعه هنری کشور تسلیت عرض می‌نماییم.

استاد نعمت‌الهی، هنرمندی تأثیرگذار بودند که با آثار ارزشمند خود، میراثی ماندگار در هنر این مرز و بوم بر جای گذاشتند. عشق و تعهد ایشان به آموزش، و شاگردانی که با هنر ایشان بالیده‌اند، گواهی بر عمق تأثیرگذاری‌شان در مسیر اعتلای مجسمه‌سازی ایران است.

نامشان در تاریخ هنر ایران همواره زنده و یادشان گرامی باد.

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