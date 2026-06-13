پیام انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران برای درگذشت مرتضی نعمتاللهی
انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران با انتشار پیامی درگذشت مرتضی نعمتاللهی هنرمند پیشکسوت عرصه تجسمی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، انجمن هنرمندان مجسمهساز ایران طی انتشار پیامی. درگذشت مرتضی نعمتاللهی هنرمند عرصه تجسمی و مجسمهساز را تسلیت گفت.
در این پیام آمده است؛
با نهایت تأسف و اندوه، درگذشت هنرمند برجسته و پیشکسوت، استاد مرتضی نعمتالهی را به خانواده گرانقدر ایشان، دوستان و شاگردان گرامی و جامعه هنری کشور تسلیت عرض مینماییم.
استاد نعمتالهی، هنرمندی تأثیرگذار بودند که با آثار ارزشمند خود، میراثی ماندگار در هنر این مرز و بوم بر جای گذاشتند. عشق و تعهد ایشان به آموزش، و شاگردانی که با هنر ایشان بالیدهاند، گواهی بر عمق تأثیرگذاریشان در مسیر اعتلای مجسمهسازی ایران است.
نامشان در تاریخ هنر ایران همواره زنده و یادشان گرامی باد.